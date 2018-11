María Corina: quien quiera negociar por la transformación de Venezuela, bienvenido sea

“Venezuela debe entender que ya no estamos viviendo una dictadura. Esto ya pasó a otro nivel. El régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un Estado criminal y nuestra vida dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer en los próximos meses“, aseguró este lunes la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado.

Desde la parroquia Santa Lucía de Maracaibo, Machado indicó que este Estado criminal, como denominó al Ejecutivo, es muy grave y peligroso para todos los ámbitos de la sociedad si no se toman las medidas correctas para enfrentarlo, pero aseveró que con la “firmeza de las acciones” que han desarrollado los miembros de su partido en el país, Venezuela logrará el cambio que tanto desea.

Estamos aquí como un acto de desafío al régimen criminal que ha buscado separar a cada familia venezolana (…) Hoy Venezuela está consciente de lo que enfrentamos y debemos asumirlo. Estamos a días de que esta gente imponga de verdad su hegemonía mafiosa . Ya no hay más tiempo que perder, no hay espacio para la indiferencia , dijo.

La dirigente expresó que todos los ciudadanos tienen que asumir la responsabilidad que tienen para “sacar de raíz a este sistema corrupto” y aprovechó la oportunidad para pedir a los militares de las Fuerzas Armadas que no se vayan del país y sigan luchando por su institución.

“Ya no tenemos que dividirnos por posturas políticas, la verdadera unidad es con todos los venezolanos (…) Este régimen se propuso destruir los cuerpos de seguridad. Miren lo que pasa en el Ejército, quieren que los soldados honestos se vayan, los encarcelan si se expresan diferente. Luchen junto a nosotros y no acaten órdenes contrarias a la Constitución ni a los derechos humanos“, precisó Machado.

La líder de Vente Venezuela afirmó que para consolidar un cambio en el país la única ruta es la rebeldía y el desconocimiento total del Gobierno de Maduro. Comentó que este Estado criminal “no saldrá por sí solo” porque la mayoría de los venezolanos estén en su contra y dijo que es necesario removerlo del poder “con la fuerza“.

No me refiero a violencia. Hablo de la fuerza moral de mantenerse en sus principios, de no callarte cuando te presionen. Es la fuerza intelectual de seguir la ruta establecida, la fuerza física de recorrer todo el país para organizar al pueblo, la fuerza institucional civil y miliar de quienes saben lo que tienen que hacer: no acatamos órdenes contrarias a la Constitución, y son las fuerzas internacionales que hoy finalmente se activaron, explicó.