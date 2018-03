Marcelo Crovato, único argentino preso político, escapa de Venezuela

El abogado penalista Marcelo Crovato, el único argentino preso político del gobierno de Nicolás Maduro desde 2014, escapó de Venezuela junto a su esposa, Elly Arrellano, y sus dos hijos.

Mediante un audio difundido en Twitter, Crovato, quien se mantuvo bajo arresto domiciliario por su condición de salud, relató cómo fue su paso por el Puente Internacional Simón Bolívar y lo nervioso que estaba de ser descubierto por las autoridades.

“No quería ver a nadie. Me decía: estoy cerca y que si alguien me llegaba a parar lo empujaba y luego corría, pero eso no fue necesario. Simplemente pasé (la frontera) con cara muy seria. Cuando vi los carteles que decían ‘policía de Colombia’ sentí un alivio increíble y se me aguaron los ojos”, contó

#18Mar El abogado Marcelo Crovato (50) habría salido de Venezuela. Fue arrestado hace 4 años y mantenía arresto domiciliario. Ya se encontraría fuera del país y en vía hacía Argentina. AUDIO: https://t.co/qk9Jk2nwUq … – @MENAMARY — Reporte Ya (@ReporteYa) 18 de marzo de 2018

Luego de cruzar la frontera colombo-venezolana, inició su travesía hacia Argentina. Dijo que lo primero que hizo al cruzar, fue voltear a ver a Venezuela. “Me voltee hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometido a servir a la Patria. Mi promesa esta viva, Scout por un día y para siempre “.

Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometido a servir a la Patria. Mi promesa esta viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. SIEMPRE LISTO — Abg. Marcelo Crovato (@AbgMCrovato) 18 de marzo de 2018

Crovata prosigue contando. “Cuando llegué, un funcionario se acercó y me dijo las palabras más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida, ‘bienvenido a Colombia‘. Selló los pasaportes y nos dio el ingreso”.

El abogado, colaborador del Foro Penal Venezolana (FPV), fue detenido en abril de 2014 después de atender un pedido de auxilio de un vecino venezolano cuya casa estaba siendo allanada, durante las protestas antigubernamentales, por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el municipio Chacao.

Los delitos imputados fueron “atentado contra la seguridad en la vía, instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública y asociación para delinquir”.