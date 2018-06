Maikel Moreno: Quedan como tres o cuatro países que no me han sancionado

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), destacó que los magistrados siguen comprometidos con el pueblo de Venezuela, a pesar de ser sometidos a presiones internas y externas, como la persecución de sus familiares y sanciones aplicadas por otros países.

“Cinco magistrados fueron sancionados por Canadá la semana pasada. En mi caso quedan como tres o cuatro países que no me han sancionado, siempre he dicho que estoy abierto a que revisen todo mi patrimonio, no tengo ninguno en el exterior. Todo lo que tengo, lo tengo en mi país”.

El funcionario aseveró que con esta medida buscan quebrantar “el juramento que hicimos para cumplir con la constitución y las leyes venezolanas”.

“Con todos los obstáculos en el poder judicial y el bloqueo internacional contra el país, no nos hemos paralizado, seguimos avanzando con fuerza para garantizar la justicia expedita al pueblo venezolano”, expresó en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.