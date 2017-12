Maduro tras sufragar: antes de la medianoche daremos los resultados

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ejerció este domingo su derecho al voto en las elecciones municipales que se llevan a cabo en todo el país.

En compañía de la primera dama, Cilia Flores y la candidata a la alcaldía de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Érika Faría, ejerció su derecho al sufragio en la escuela Miguel Antonio Caro.

Durante sus declaraciones, el mandatario recordó que esta es la tercera elección que se realiza en la nación petrolera en los últimos 140 días.

La primera, dijo, fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); la segunda fue la contienda de gobernadores, en donde el oficialismo obtuvo 17 gobernaciones y la oposición cinco estados; y la tercera es la de alcaldes que se desarrolla en el país.

“Para hoy 10 de diciembre hay una participación electoral extraordinaria. Quiero agradecer al pueblo de Venezuela”, expresó el mandatario nacional.

Asimismo, sostuvo que el proceso electoral dura segundos. “Un proceso electoral totalmente auditado, antes, durante y después”.

El jefe de Estado aseguró que antes de que termine la noche se darán a conocer el resultado de los comicios municipales. “Hoy apenas se cierren los centros electorales se harán las auditorias del 54% de las mesas (…) Hoy mismo cerrando la noche tendremos los resultados verificados, confiables y auditados”.

Esta es la elección N° 24 que se lleva a cabo en el país durante los últimos 18 años. “Vamos a dar los resultados antes que en las elecciones presidenciales de Honduras”.

El dignatario aprovechó la oportunidad para instar a los venezolanos a participar en la elección.”Invito a todos los que no ha ido a votar, a que busquen su Carnet de la Patria y voten (…) No hay excusa para no ir a votar, una democracia se basa en la participación y el protagonismo”.