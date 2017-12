Maduro: recursos para proyectos sociales en 2018 están garantizados

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este martes que el año 2018 será para trabajar con más fuerza en la recuperación integral de la economía nacional, y manifestó que los recursos para la puesta en marcha de programas sociales en los 23 estados del país ya están garantizados.

“Creo en el trabajo diario. La atención a los problemas, por muy difíciles y complejos que estos sean, tendrán los recursos que sean necesarios. Me comprometo”, declaró el Mandatario Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde lidera una reunión de trabajo con los 23 gobernadores y los 335 alcaldes electos por el pueblo en octubre y diciembre de este año, respectivamente.

En el encuentro, el jefe de Estado traza la ruta del Plan especial de formación estratégica para las entidades político territoriales: 2018–2022, un plan de trabajo que guiará a las gobernaciones y las alcaldías a partir de enero próximo.

La aplicación de un plan denominado 4+3 —un plan de trabajo que se enfocará en atender las necesidades del pueblo en materia de recolección de basura, distribución de agua potable, seguridad y transporte—, Maduro manifestó que su trabajo como presidente del país se basa en escuchar al pueblo y seguir las señales que este le da.

“Yo me siento obrero y me siento feliz por venir de los más humildes, de los trabajadores, de la gente de a pie. Ese es mi orgullo y me perdonan que hable en primera persona”, apuntó el jefe de Estado durante el acto transmitido en señal conjunta de radio y televisión.