Maduro rechaza declaraciones de EEUU contra la FANB

El presidente Nicolás Maduro respondió este viernes a las sanciones emitidas por Estados Unidos contra cuatro funcionarios venezolanos y afirmó que tiene “la paciencia al límite con el gobierno imperialista de Donald Trump“.

Señaló que la administración de Trump es un “Gobierno que agrede al mundo, groseros, infames” y exhortó al canciller Jorge Arreaza para que condene las sanciones a través de un comunicado de protesta.

“Amenaza con apretar el botón nuclear (…) No me voy a quedar callado, no voy a aceptar más abusos del gobierno de EEUU. Así lo anuncio con tiempo. Se acaba la paciencia“, aseveró.

También afirmó que “somos un gobierno de paz, de diplomacia y de paz” y ordenó al ministro de la Defensa , Vladimir Padrino López, emitir “pronunciamientos contundentes, históricos”, en el marco de la diplomacia y las leyes.