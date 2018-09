Maduro ordena bancarización de los pensionados: No recibirán más efectivo

“Nosotros tenemos que regularizar el pago de las pensiones. Se acabó el día fijo y único para cobrar la pensión, eso no tiene justificación”, anunció el presidente Nicolás Maduro este lunes en cadena nacional.

Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado ordenó al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), a la Gran Misión en Amor Mayor y las autoridades bancarias del país cambiar el sistema de pago de los abuelos y que sean incorporados al “sistema bancario normal“.

“Quiero que se acabe lo del día fijo (…) y la discriminación contra los pensionados (…) Se había acostumbrado a fijar un solo día para el cobro de pensiones, es un error. Todos los pensionados deben ser bancarizados“, dijo.

Instó a los jubilados a incorporarse en los procesos bancarios: que saquen efectivo de los cajeros automáticos y paguen los productos, servicios y demás necesidades a través de los puntos de venta o mediante transferencias bancarias.

Se mostró en desacuerdo con que los adultos mayores hagan largas colas en los bancos para cobrar su dinero en efectivo, y asomó la posibilidad que, de ahora en adelante, el pago de la remuneración laboral y de tercera edad sea cobrado sólo por la billetera digital.

“La semana pasada depositamos un bono a través del Carnet de la Patria. Llegó por la billetera digital, los pensionados no fueron a sacarlo en efectivo (…) Tenemos que regularizar el pago de las pensiones”, sentenció.

El mandatario nacional aseguró que le han llegado denuncias que los abuelos venden el efectivo que sacan de sus cuentas a las “mafias colombianas” que se llevan el papel moneda a la nación vecina.

“Yo no lo creo, pero me dicen que algunos pensionados acostumbrados a cobrar en efectivo, utilizaban su pensión y la vendían a los que compraban billetes para llevárselo a Colombia (…) Pensionados no se dejen manipular por gente negativa que nunca le ha aportado nada a este país. Confío en ustedes y les pido la mayor lealtad“, aseveró Maduro.

Estos anuncios fueron hechos horas después de que los pensionados protestaran por recibir el pago incompleto de sus beneficios. Muchos soportaron largas colas para recibir tan solo Bs.S 90 de los 450 que les correspondía recibir este lunes.

El pasado sábado, los jubilados manifestaron en varias partes del país, pues le habían garantizado el pago de sus pensiones para ese día, sin embargo, las entidades bancarias mantuvieron sus puertas cerradas.