Maduro: Oligarquía colombiana pretende nombrar al presidente de la República

Nicolás Maduro, presidente de la República, denunció la tarde de este domingo que el gobierno colombiano “pretende” nombrar al mandatario nacional y repudió el pronunciamiento del Grupo de Lima.

En Venezuela el Presidente no lo elige el presidente de Colombia, como pretende ahora. Iván Duque y la oligarquía colombiana pretenden de manera abrupta nombrar al Presidente de la República”, refirió el primer mandatario durante una alocución en conmemoración del Día del Deporte.

Acotó que defenderá la constitución y las leyes, “se lo digo al pueblo: Una vez más derrotaremos a esa Asamblea Nacional (AN) adeca-burguesa colombiana en desacato”, acotó

Maduro manifestó sentirse “preparado” para cumplir la voluntad del país, “en Venezuela el presidente lo elige el pueblo a través de sus votos” y rechazó que la AN “entregue la soberanía del mar”.

Lo que ha hecho este grupo autodenominado Asamblea Nacional no tiene límite. Que al AN entregue la soberanía del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre, o mejor dicho, tendría una sola calificación, traición a la Patria”, detalló.