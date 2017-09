Maduro es el gran enemigo de la candidatura de Arias

El Zulia tiene un enorme potencial electoral, pero también se ha convertido en un campo de batalla para sustituir en la Gobernación a Francisco Arias Cárdenas, del PSUV. Los protagonistas de esa contienda fueron el diputado Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Eveling de Rosales, de Un Nuevo Tiempo y alcaldesa de Maracaibo.

Jesús Castillo Molleda, politólogo, asegura: “Guanipa se va a concentrar en vender que es la salvación de la Gobernación, en la recuperación del Zulia que se perdió hace tiempo y mostrará a los votantes que su contrincante sigue siendo el candidato del Gobierno, que ha provocado este desastre económico que tenemos en el Zulia”.

Arias, apunta el experto, se concentrará en algunos de sus logros: el programa de becas FundaLossada —creada por el exgobernador Manuel Rosales—, el CLAP y la Misión Vivienda Venezuela —ambos del Gobierno nacional—.

Guanipa tiene ventajas para ganar: es el candidato de todos los partidos de la MUD. El Gobierno nacional, además, sigue dando muestras de un pésimo desempeño, de modo que el abanderado de la oposición se convertirá en el conductor del voto castigo contra Maduro.

Pero Castillo Molleda también apunta algunas desventajas: pesa sobre la candidatura de Guanipa una inhabilitación política, por su participación en las protestas de abril a julio contra Maduro, y esto genera desconfianza en los votantes, ya que un sector de ellos duda de sufragar en las regionales del 15 de octubre, por considerarlo una traición contra los jóvenes asesinados en las manifestaciones, a manos de la GNB y los colectivos.

Arias también tiene ventajas: “Es el Gobernador en ejercicio y cuenta con los recursos para cubrir una gran campaña, aunque sus obras de Gobierno no están bien previstas en el Zulia, no las vendió bien y por lo tanto las personas creen que no hizo nada”.

A continuación otros cuatros expertos analizan el escenario político regional.

Guanipa, a eliminar diferencias

Carlos Raúl Hernández,politólogo: “Guanipa tiene el puesto garantizado a la Gobernación. Yo tengo la seguridad porque es la información que dan todas las encuestas en general. El Gobierno tiene un rechazo del 85 por ciento de todos los venezolanos.

El candidato tiene muchas ventajas: es un hombre emergente y no se le puede acusar de nada. Va a representar a la oposición en ascenso. Tiene que tratar de eliminar el mal sabor que quedó en los zulianos, pero eso es fácil de resolver, solo con enviar una imagen de unidad al pueblo. Guanipa tiene que derrotar al abstencionismo que están creando el Gobierno y la oposición radical”.

Oposición debe vencer la apatía

José Enrique Molina, experto electoral: “Juan Pablo Guanipa va a traer una Gobernación que esté en sintonía con el pueblo.

El Gobierno de Nicolás Maduro le hace mucho daño a la campaña de Arias Cárdenas, porque es el representante del Gobierno que la mayoría de la población no quiere. El reto estratégico para Arias Cárdenas es diferenciarse del Gobierno.

En cuanto el reto de Juan Pablo Guanipa es mantener una buena imagen para el cambio. La oposición logró llevar las primarias a un sector importante, pero todavía tienen que llegar más lejos para que pueda ganar las elecciones de Gobernadores este 15 de octubre”.

Los jóvenes respaldan a Juan Pablo

Leoncio Pinto, sociólogo: “La presencia de Arias Cárdenas en la Gobernación del estado le impide tener tranquilidad a Guanipa porque es un oponente muy fuerte. Arias tiene el apoyo de Maduro”.

“Tiene grandes posibilidades de ganar ya que tiene todos los recursos necesarios para su campaña, pero se enfrenta a una polarización nacional, lo cual le resta puntos. Está en una posible descartación por el problema del desabastecimiento y servicios públicos no funcionales”.

“Las ventajas de Juan Pablo Guanipa son que se ha metido en los barrios, ha visto la carencia de las personas y otra fuerte ventaja es que tiene un sector joven a su favor”.

La mud debe curar sus heridas

Luis Aguilar, politólogo: “Uno de los objetivos estratégicos que tiene que cumplir Juan Pablo Guanipa es trabajar en unión con la Mesa de la Unidad. La única manera de que los candidatos de la oposición venzan en las elecciones del 15 de octubre a los candidatos del oficialismo, es que estén unidos.

Si Juan Pablo Guanipa no se reconcilia con los adecos y los Rosales, aumenta la posibilidad de éxito electoral del actual gobernador, Arias Cárdenas.

Pero no pueden dejar de un lado lo más importante. El candidato Guanipa está en la mira y lo pueden inhabilitar por su reciente participación en las manifestaciones y el llamado a las guarimbas”.