Maduro: El 30 de enero arranca la Misión Venezuela Bella en 60 ciudades del país

Nicolás Maduro, presidente de la República, lidera la tarde de este miércoles el primer Consejo Federal de Gobierno del 2019 desde el Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, donde anunció el lanzamiento de la Misión Venezuela Bella para mejorar 60 ciudades del país con un presupuesto de 1.000 millones de euros.

El encuentro, cuenta con la presencia de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, además de Omar Prieto, Gobernador del estado Zulia, Willy Casanova, alcalde de Maracaibo y Dirwings Arrieta, por el municipio San Francisco.

He decidido crear un Estado Mayor de Preparación a cargo de Delcy Rodríguez y el ministro del Despacho de la Presidencia Jorge Márquez, como Secretario Ejecutivo”, indicó el mandatario nacional.

El primer punto tratado por el mandatario nacional, fue el servicio eléctrico, y solicitó a Néstor Reverol, ministro de Interior, justicia y paz, cuidar las instalaciones de Corpoelec y “ponerle los ganchos a quienes se roben los transformadores”.

Ante la nueva propuesta del Gobierno Nacional que arranca el próximo 30 de enero “llueva, truene o relampaguee”, se aprobó el presupuesto para el primer semestre del 2019.

He apartado 1.000 millones de euros para el arranque del primer semestre de la Misión Venezuela Bella y la inversión en bolívares que haga falta a través del Fondo de Compensación Interterritorial”, afirmó

A su criterio: “Nosotros tenemos que poner a Venezuela bella. Las cosas tienen que estar bien, funcionar y ser agradables, coloridas”.

Un alcalde tiene que tener la capacidad técnica. Yo no estoy pidiendo que pongan un satélite en el lado oscuro de la Luna, yo lo que estoy pidiendo es que todas las avenidas y calles no tengan huecos ¡Tenemos que lograrlo, no hay excusas!”, añadió