Maduro anuncia regionalización de planes a través del Carnet de la Patria

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que se trabajará para la regionalización, de manera inmediata, de los planes educativos y sociales para la atención de las comunidades de todo el territorio nacional, a través del Carnet de la Patria.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado señaló que con esta acción, se permitirán abordar, con mayor intensidad, las necesidades del pueblo venezolano, recogidas durante el censo del Carnet de la Patria, mecanismo que ya cuenta con más de 15 millones de venezolanos inscritos.

En este sentido, exhortó a los gobernadores y candidatos revolucionarios a las elecciones del 15 de octubre a trabajar con el pueblo venezolano, para así fortalecer el sistema de Carnet de la Patria.

“Le he entregado a cada uno de la lista del bono educacional que se entregará esta semana, más de un millón de bono educacional, a través del Carnet de la Patria. Inclusive, si fuese el caso que alguno de ustedes, encontraran en algunas comunidades, gente que no le ha llegado el bono educacional, le he dado todo el poder para que esas personas sean incluidas en el bono educacional, con el carnet de la patria en la mano”, expresó el Mandatario Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.