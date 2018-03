Madre de Miguel Rodríguez Torres: mi hijo está incomunicado

La madre del mayor general Miguel Rodríguez Torres, Jeninie Torres de Rodríguez, aseguró este luenes que, tras casi una semana de su detención por los servicios de inteligencia, no se le ha permitido ningún tipo de comunicación.

“Yo tengo ya seis días que a mi hijo lo detuvieron y hasta este momento no me han dejado verlo pero ni siquiera una sola vez, he ido todos los días, lo único que me han permitido es pasarle agua”, dijo la madre del exministro y exjefe de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin) a través de un vídeo.