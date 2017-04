Madre de Leopoldo López dice que a su hijo “lo aislaron” [+Video]

Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, denunció este sábado que a su hijo “lo aislaron” por 15 días como “represalia”, luego de que su esposa, la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori sostuviera una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto en donde abordaron a crisis que vive Venezuela.

A través de un video difundido en su cuenta en la red social Twitter, expresó que “la dictadura usa el aislamiento como método de tortura” en contra del líder político encarcelado en febrero del 2014 y su familia.

Desde las fueras del centro de reclusión donde Leopoldo cumple su condena, sostuvo que López tiene derecho a ser visto por su familia y compartir con ellos, por lo que exigió la notificación por escrito que justifica el castigo en contra de su hijo.

En este sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los venezolanos a estar atento con lo que sucede en Ramo Verde.

No me iré de Ramo Verde hasta que me den por escrito la razón del injusto castigo contra @leopoldolopez es nuestro derecho

— Antonieta M. López (@antonietamlopez) 8 de abril de 2017