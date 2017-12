Machado: resultados municipales son la representación de rebeldía [+Tuits]

María Colina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela, expresó este lunes a través de la red social Twitter que los resultados de las elecciones municipales no representan la “resignación”, si no la rebeldía por parte de los sectores disidentes.

“No se equivoquen; lo ocurrido ayer no es indiferencia, no es resignación y no es desprecio al voto. Es todo lo contrario: es rebeldía, indignación y denuncia. Es la negativa a ser parte de una simulación criminal que prolonga esta agonía”, refirió Machado.

La coordinadora de Vente Venezuela calificó de “farsa” la participación en procesos electorales, porque a su juicio los venezolanos votan pero no eligen.

Además aseguró que “mientras exista una constituyente no hay elección, no hay República y no hay negociación real”.

Por su parte, Machado alertó al grupo que representará a Venezuela en la próxima reunión pautada para el 15 de Diciembre en República Dominicana, puesto que a su juicio la reunión procurará la vigencia de lo que denomina como una “constituyente cubana”.

1. No se equivoquen; lo ocurrido ayer NO es indiferencia, NO es resignación y NO es desprecio al voto. Es TODO LO CONTRARIO: es rebeldía, indignación y denuncia. Es la negativa a ser parte de una simulación criminal que prolonga esta agonía. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2017

2. Los venezolanos ayer acabamos con una farsa en la cual "VOTAS" pero NO ELIGES. Mientras exista una constituyente NO HAY elección, NO HAY República y NO HAY negociación real. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2017