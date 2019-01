Machado: El 233 es claro y Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela

María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, reiteró su respaldo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), y aseguró que el artículo 233 de la Constitución es claro: “Es el presidente interino de Venezuela. Hablé con él y está preparado para eso, como lo estamos todos los venezolanos”.

La dirigente política calificó el momento actual como una “oportunidad histórica” y señaló que lo que procede es cumplir la Constitución. “Es muy importante lo que está pasando en la AN, pero el primer paso allí es ratificar su apoyo a Guaidó como presidente interino del país, de ahí se deriva todo lo demás”, dijo.

Sostuvo que como venezolanos “tenemos la obligación de convertir este momento en una ruptura histórica y avanzar a la Transición”, y consideró un grave error si el “régimen” decide arremeter contra Guaidó.

Este no es un momento para pensar y calcular riesgos personales, aquí lo que está en riesgo es Venezuela como nación”. En este sentido, llamó a no limitarse a acatar líneas partidistas o a responder a la obediencia debida.

Machado también se refirió a los anuncios de Nicolás Maduro, a los que se negó a calificar como “medidas económicas”, y aseveró: “Maduro no es presidente. Ni siquiera podemos llamar lo que hizo ayer como medidas económicas, no lo son, pero así como son totalmente ilegítimas, no son inofensivas. Son destructivas para empresas, comercios, ahorros, empleos de venezolanos”.