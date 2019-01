Machado a Guaidó: Asuma la Presidencia, estaremos a su lado asumiendo las consecuencias

María Corina Machado, dirigente opositora, reiteró una vez más a la directiva de la Asamblea Nacional que asuma la presidencia del país ante la usurpación del poder declarada por el Legislativo.

La dirigente opositora reiteró que el Parlamento venezolano debe cumplir con lo que establece la Constitución por lo que instó al cuerpo parlamentario a no desaprovechar la oportunidad y cumplir con su responsabilidad.

Que asuman su responsabilidad. Eso espera la comunidad internacional y los venezolanos. En este momento no están asumiendo su responsabilidad, deben hacerlo. Frente a un régimen de esta naturaleza no se puede vacilar (…) Hay que desafiar, desobedecer. Hay respaldo total a la Asamblea Nacional de asumir el vacío de poder, ocupando ese espacio. No es momento de eufemismo, de vacilaciones, de fórmulas dubitativas”, enfatizó Machado horas después de que el presidente del Parlamento convocara un cabildo abierto para este viernes frente a la sede de la ONU en Caracas.