LVL sobre reconversión monetaria: “Sólo se resuelve el problema operando el tumor”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró este viernes que quitar tres ceros al bolívar no resolverá la hiperinflación que existe en Venezuela.

Aunque no rechazó del todo la decisión anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de hacer una reconversión del cono monetario, León manifestó que si el Gobierno no cambia “el modelo de intervencionismo y rescata los equilibrios políticos” no se solucionará este problema que afecta a todos los venezolanos.

“No es malo tomarse un analgésico para amainar el dolor (quitar ceros en hiperinflación). Pero sólo se resuelve el problema operando el tumor (cambiar el modelo de intervencionismo y rescatar los equilibrios políticos). Sin esa combinación… no hay cero quitado que valga“, dijo a través de su cuenta Twitter.

Asimismo, acotó que “obligando” a las personas a usar e invertir con la criptomoneta venezolana Petro, tampoco se solventará el fenómeno inflacionario cada vez más elevado.

“No se resuelve la hiperinflación quitando ceros ni obligando a usar Petros sino atacando la causa (el modelo) y rescatando confianza. Todo lo demás es paja”, refirió el economista.

Este jueves, el Ejecutivo nacional informó sobre esta nueva medida económica de eliminar tres ceros a la moneda.

Maduro anunció que a partir del lunes 4 de junio, entrarán en circulación los billetes y monedas del nuevo cono monetario, conformado billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares. Además entrarán en circulación las monedas de 1 bolívar y 50 céntimos.

