LVL: oposición podría presionar al Gobierno en diálogo para que cambie su conducta

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró este jueves que el país no puede esperar que de las conversaciones que sostiene el Gobierno y la oposición en República Dominicana, salga un acuerdo de cambio de poder. “Eso no va a pasar, no importa cuanto se desee”.

Lo que si es posible, expresó el economista, es que se pueda ejercer presión para obligar al Ejecutivo a generar cambios en su conducta, y esto abra nuevas posibilidades de cambio en el futuro.

“No se puede esperar que de las negociaciones salga un acuerdo que garantice un cambio de gobierno. Eso no va a pasar, no importa cuanto se desee. Pero si es posible presionar acuerdos que logren cambios en la conducta del gobierno y que esto abra nuevas posibilidades a futuro”.

León manifestó que la situación económica diariamente se agudiza, y el acuerdo más importante que requieren los venezolanos es una “estrategia para abordar la crisis y esto exige un cambio de modelo, financiamiento fresco y participación privada”.

A su juicio, hay dos modos de estudiar lo que está pasando en Venezuela y el escenario de diálogo que se maneja en República Dominicana.

“Hay dos formas de analizar el entorno. En función de los deseos y en función de las realidades, nos gusten o no. Prefiero la segunda, aunque la primera es sin duda mucho más popular”, señaló.

De igual manera, indicó en la red social Twitter que la pregunta que deben hacerse los venezolanos no es si la administración de Nicolás Maduro está dispuesta a desprenderse del poder puesto que “eso no va a ocurrir de ninguna manera”.

Por el contrario, “la pregunta es si la oposición tiene suficiente poder de negociación para presionar esos cambios y si los sabe usar correctamente. Si la respuesta es no, el resultado es es obvio”.

Durante los días jueves 11 y viernes 12 de enero, la oposición y el Gobierno se reunirán en República Dominicana para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país.

La situación económica venezolana es grave y el impacto en la población dramático. El acuerdo más importante que requiere el país en este momento es alrededor de la estrategia para abordar la crisis y esto exige un cambio de modelo, financiamiento fresco y participación privada. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 11 de enero de 2018

No se puede esperar que de las negociaciones salga un acuerdo que garantice un cambio de gobierno. Eso no va a pasar, no importa cuanto se desee. Pero si es posible presionar acuerdos que logren cambios en la conducta del gobierno y que esto abra nuevas posibilidades a futuro. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 12 de enero de 2018

Hay dos formas de analizar el entorno. En función de los deseos y en función de las realidades, nos gusten o no. Prefiero la segunda, aunque la primera es sin duda mucho más popular. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 12 de enero de 2018