Luisa Ortega: hago un llamado a la FANB para que se apeguen a la Constitución

La exfiscal Luisa Ortega invitó hoy a la Fuerza Armada de su país a que “se apegue a la Constitución” y cumpla “su juramento” de defender la Carta Magna, las leyes y la soberanía.

“Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se apegue a la Constitución, que garanticen su vigencia, la soberanía (…) Los llamo a que cumplan con su juramento de defender la Constitución, de defender las leyes”, dijo Ortega en una entrevista con la W Radio de Colombia.

La exfuncionaria, que llegó a Bogotá el pasado 18 de agosto y luego viajó a Brasil, Costa Rica y México, aseguró que está recorriendo varios países para entregar y recibir información sobre casos de corrupción en Venezuela.

“He acordado con todos los fiscales generales a los cuales les he entregado evidencias y también quiero informar que he recibido información, que esto ha sido un ‘feedback’ (retroalimentación) que ha permitido fortalecer más bien las propuestas de investigaciones”, detalló.

En ese sentido, señaló que sus viajes han demostrado que la cooperación internacional funciona y que la investigación sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht va a generar un resultado.

“Ha habido una receptividad en torno a los planteamientos que he hecho y no solamente en la receptividad sino en la acción: la evaluación de las distintas pruebas que he venido consignando, la evaluación de las denuncias que he hecho y el análisis de esa investigación para generar un resultado”, añadió.

La exfiscal reiteró que tiene pruebas testimoniales y documentales que relacionan al presidente venezolano, Nicolás Maduro; al integrante de la Constituyente Diosdado Cabello, y al alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, en este caso.

“Ahora no me vienen a la memoria, pero sé que son dos o tres más” personas involucradas, añadió.

De otro lado, Ortega lamentó que la labor del expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien actúa como mediador entre el Gobierno de Maduro y la oposición, no haya dado “resultados” hasta el momento.

“Yo no le he visto ningún resultado hasta ahora, lamentablemente. A mí me hubiese gustado muchísimo que hubiese generado un resultado, porque eso en definitiva iba en beneficio de la población, de la sociedad venezolana”, afirmó.

Asimismo, denunció que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, está involucrado en hechos de corrupción con el exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco Pedro León.

“Es un ciudadano al que le pedimos privativa de libertad durante mi gestión, Pedro León, por hechos de corrupción relacionados con el actual fiscal”, afirmó Ortega, quien advirtió que una empresa de un presunto testaferro de Saab celebró doce convenios con León.