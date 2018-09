Luis Vicente León: Están fijando lo precios pero no hay los productos

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, dijo que el gobierno acuerda los precios de rubros, pero estos se ausentan en los mercados y supermercados. “Están fijando los precios, pero no hay los productos y el precio de un producto que no hay es infinito”, sostuvo en entrevista a Unión Radio.

Cuestionó la política oficial al respecto, que obligó a los comerciantes a liquidar la mercancía, lo que hizo que los consumidores nuevamente acudieran a los establecimientos a comprar, “el consumidor no es gafo, sabe que la (mercancía) la liquidan barata, que no va a poder comprar eso en el futuro, hace la cola gigante y vuela como las termitas con todo, y después lo que viene es que no hay productos en breve”.

León enfatizó que si en el país hay especulación, corrupción, venta de efectivo y contrabando de extracción es “gracias a un modelo que no funciona” generado por los controles de precios. ”Controlar los precios genera escasez y mercado negro”.

El director de la encuestadora afirmó que la desconfianza de la población en el gobierno ha hecho que muchas personas consideren que los anuncios económicos tendrán poca viabilidad porque “el gobierno ha dicho tantas cosas que luego no cumple”.

Una muestra de esta desconfianza es el plan nacional de ahorros en oro, que para León desde el punto de vista teórico es racional, pero “la probabilidad de acompañar un llamado del gobierno se complica”.

En una entrevista radial, el economista señaló que “a lo mejor el gobierno termina pagando el tema de los salarios, el problema es que justo pagándolos tendría que generar una cantidad de bolívares que va en contra de la disciplina fiscal que prometió”.

Reiteró que el gobierno cuando anunció el programa de ajuste enumeró unos temas que desde el punto de vista teórico son racionales, como la disciplina fiscal, flexibilizar el mercado cambiario o subir el precio de la gasolina, pero el problema está en la implementación de estos anuncios.

Citó el caso de la subasta Dicom que quedó para que el gobierne compre dólares baratos, pero no le vende a nadie, “cuál fue el cambio, ninguno, hay un mercado libre, no”.