Luis Florido: “Nombrar un nuevo presidente no tiene utilidad práctica” [+Tuit]

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y exmilitante de Voluntad Popular (VP), Luis Florido, considera inútil el nombramiento de un nuevo presidente de la República. A su juicio, eso “no tiene utilidad práctica”.

El diputado desestima que el próximo 10 de enero la AN designe un gobierno de transición. Para el dirigente que adversa al Gobierno Nacional, “el que asuma ese liderazgo será perseguido inmediatamente”.

La AN nombró 13 magistrados principales y 20 sup. con la legitimidad conferida en la CRBV, fueron perseguidos,luego exiliados. Freddy Guevara tiene más de un año a resguardo en la emb de Chile, Requesens tiene 137 días preso y la AN está resteada para desconocer a NM el 10E. Más? pic.twitter.com/2FS4BYhJGL

— Luis Florido (@LuisFlorido) December 23, 2018