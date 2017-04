Lilian Tintori: no seamos esclavos de Nicolás Maduro

Lilian Tintori de López, activista de derechos humanos y María Corina Machado, dirigente política de Vente Venezuela, ratificaron la convocatoria realizada por los diputados opositores de manifestar pacíficamente este 6 de abril, como parte de la activación del proceso ciudadano, que permite a los venezolanos exigir la destitución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Nuestros tres caminos de lucha están ya están activados. La lucha internacional, la lucha institucional desde la Asamblea Nacional y la calle. La calle que depende de todos los venezolanos. No seamos esclavos de Nicolás Maduro, salgamos a la calle mañana a las 10:00 am desde la Plaza Altamira y demostremos que queremos democracia. Y los que no puedan venir a Caracas, les pido que salgan todos de sus casas, en sus pueblos, caseríos, ciudades, todos salgan con su bandera tricolor”, agregó.