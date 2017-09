Lilian Tintori denuncia “persecución” del “régimen” contra su familia

La activista por los Derechos Humanos (DD.HH), Lilian Tintori, denunció el recrudecimiento de la persecución en su contra y su familia, respecto a lo que considera “un montaje del régimen por un dinero de mi propiedad”, que estaba destinado a cubrir gastos personales.

“Hoy me presenté ante el CICPC para declarar los hechos contra mi camioneta, estando allí llegó a mi casa una citación, donde me imputan en un Tribunal, están haciendo de un caso personal, un escándalo, que no lo es. No es un delito tener efectivo en tu propiedad, en tu camioneta o en tu casa”, agregó Tintori.

Tintori resaltó que los gastos correspondían a la cobertura de los gastos clínicos de su abuela. “Me he dedicado a cubrir los gastos de la situación de mi abuela, día a día, porque mi abuela por tener 100 años no tiene seguro y se encuentra hospitalizada desde hace varios días”.

De igual forma, destacó que “yo no soy funcionaria pública, soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos, ¿qué busca el régimen? Dañarnos, humillarnos, desprestigiarnos, pero Venezuela conoce nuestra lucha y la de nuestra familia, que ha sido clara, respetuosa, precisa. ¿Hasta dónde va a llegar el régimen con tanto ataque?”.

Tintori resaltó que frente a la persecución del gobierno nacional, continuará denunciando. “Ante la dictadura resistimos como lo hemos hecho y ante un ataque más a mi familia directa, a Leopoldo, ya que no les basta con tenerlo preso, ahora van por mi. Ante un ataque a mis hijos, más unión familiar. Ante la injusticia, más fuerza y más fe Venezuela”.