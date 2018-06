Liberados de El Helicoide se reencuentran con sus familiares [+Videos]

De los 39 actores políticos excarcelados este sábado, cuatro ya salieron a reencontrarse con sus familiares en las inmediaciones del recinto penitenciario El Helicoide, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.

Entre los “presos políticos” que han salido están Gregory Sanabria, activista; Yeferson Rodríguez, chófer de Richard Blanco; José Vicente García, concejal por San Cristóbal y Renzo Prieto, diputado a la Asamblea Nacional (AN).

Otro de los liberados esta noche fue Gabriel Valles quién aseguró que no disfrutará de su excarcelación hasta que todos los privados consigan ser libres.

“La libertad solo la voy a sentir cuando salgan los demás presos políticos, todavía faltan. Hasta que no salgan todos no puedo sentirme libre, no puedo celebrar nada”, así lo expresó Valles al salir del recinto penitenciario.