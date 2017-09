Ley del Odio tiene en la mira a Eveling y a Guanipa

El proyecto de Ley constitucional contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica, que ayer inició un proceso de consulta popular en Maracaibo tendría en la mira a los precandidatos a la gobernación del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa y Eveling Trejo de Rosales, “por violar estamentos penales”.

Así lo reveló Lisandro Cabello, coordinador del Bloque Constituyentistas del Zulia, desde la cancha de la intendencia de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde aclaró que “no es persecución a la disidencia política”, en el Zulia, “claramente, Eveling Trejo de Rosales y Juan Pablo Guanipa, invitaron, condujeron, participaron, instigaron, todos y cada uno de esos delitos”, ocurridos, en su opinión, durante los meses de protestas opositoras en varios estados del país, incluido el Zulia.

“Tienen que ser y van a ser juzgados”, sentenció. “Julio Borges, Freddy Guevara y unos cuantos más tienen una responsabilidad penal ya establecida. No es persecución a la disidencia política, es persecución judicial a quien violó estamentos penales”, dijo.

Cabello recordó que la Ley contra el Odio igualmente abordará la regulación de los medios de comunicación, con la que no pretenden “que no se informe, sino que no se incite con la información a promover actividades de odio y de persecución”.

“Por, ejemplo, algún dirigente de la MUD dice, vámonos para tal sitio a atacar el Consejo Nacional Electoral, a promover actividades de violencia, nosotros vamos a solicitar en la Asamblea Nacional Constituyente que todas esas cosas sean juzgadas y sean castigadas”.

Enfatizó que exigirán al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República que actúen contra quienes violaron el Código Penal en sus articulos 128, 129, 130, 131, 132. “Ellos incitaron, condujeron, llamaron, participaron, quemaron, mataron, saquearon, o promovieron los hechos de violencia de los últimos cuatro meses ocurridos en Venezuela”.

El legislador constituyentista destacó que la actividad realizada este sábado busca promover la paz y que la gente, además de conocer la ley, aporte a cada uno de los informes que se levantarán desde las comunidades.

Indicó que varias de las víctimas de la guarimba de este año aportarían sus vivencias durante la jornada matutina. “Aquí en esta actividad vamos a tener algunas de las victimas. A una le quemaron su vehículo, a otra le quemaron su vivienda, para que ellos den su testimonio y de esta forma nosotros incentivar para que se conozcan quiénes son, que la justicia actúe, porque nosotros nos vamos a permitir que la impunidad reine”.

No se puede confundir paz, amor y vida con impunidad, precisó.

Aimara Rincón, dirigente parroquial: “El 2 de agosto, fue incendiado el vehículo de mi propiedad, que pertenece a la línea Veritas. Lo hicieron por ser chavista. Señalo a Voluntad Popular”.

Tania Polanco, dirigente parroquial: “El 16 de agosto de 2017 tiraron una bomba lacrimógena a mi casa. Yo señalo a la gente de Un Nuevo Tiempo, específicamente a Jazmín Sánchez”.