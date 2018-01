León Parilli: producir billetes en Venezuela con esta inflación no es la solución

Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), conversó acerca de la situación actual de este sector en Venezuela.

León Parilli aseguró que “producir billetes en un país con inflación no es la solución (…) la solución es enfocarse en la causa, que es la inflación, y para eso hay que tomar unas medidas importantes para generar confianza y estabilizar la economía”.

Señaló que el consumidor es débil cuando actúa solo, por lo que recomendó que este sector se organice para hacer cumplir sus derechos. “No es posible que por temas políticos, conveniencia de uno de los extremos, el consumidor esté de un lado a otro“, apuntó.

“Los derechos no se convienen, no se relajan, no se negocian”, afirmó León Parilli.