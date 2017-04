Las vísceras serán la “salvación” en Semana Santa

La semana no será tan santa. El marabino está en tres y dos para llevarse un bocado de pescado ante los incrementos de precios. Las vísceras son la opción. Costilla, mollejitas, cogotes de pollo, hueso rojo, patas de cerdo y bofe, engalanan el menú de la Semana Mayor. Los vendedores de pescado de las avenidas burlan la ley de “precios justos” a su manera y antojo.

Arelis González es una feligrés perteneciente de la iglesia Espíritu Santo perteneciente a la parroquia Cristo de Aranza de Los Haticos. Esta señora de la tercera edad con esa que no teme comer algo distinto al pescado durante los días santos. En su opinión, la crisis del país impide que ella y su esposo puedan comprar su ciente pescado para todos los integrantes de su círculo familiar.

“Apura’o y uno medio come, me ha tocado hacer una sola comida al día, mucho menos me puedo dar el lujo de comprar pescado porque aquí, en el sector, lo venden tan caro que uno se conforma con mirarlo de lejitos”.

Los sustitutos del pescado para estos días santos serán, para algunos de los consumidores consultados, la costilla que puede conseguirse en Bs. 3.800 por kilo, cogotes de pollo a 1.500, bofe a 2.000, el hueso rojo en 1.500.

Otros hablan de comprar hígado, cuyo costo está entre 4.000 y 5.000 bolívares el kilo, o mollejitas o alas de pollo que se consiguen por encima de los 4.000 el kilo.

Para Rubén Hernández, comer cualquier tipo de carne puede ser castigado por el ser divino, por tal razón, dice que pre ere comer huevos con arepa hasta que rinda. “No quiero dejar de cumplir. En los días santos no me gustan comer carne por temor a Dios, por eso, aunque me cueste caro, compro lo que me alcance el bolsillo y estiro los poquitos alimentos hasta que pasen los días que la Iglesia nos enseña que debemos abstenernos de comer carne”.

El economista Gustavo Machado afirma que varios factores negativos confluyen en las condiciones económicas del país donde todos los sectores productivos son afectados. “La actividad pesquera se ha hecho cuesta arriba, los pescadores no sólo carecen de repuestos, de lanchas, de motores, sino también de las condiciones de seguridad que el Estado no les brinda y para ese sector, lo que perciben es muy poca ganancia monetaria”. Para Machado, no ha habido políticas acertadas, según su criterio profesional, el Ejecutivo no concentra sus esfuerzos en erradicar el origen del mal: la inflación.

Huevos, sardina y atún

Un cartón de huevos cuesta hasta 10 mil bolívares, la gente expresa que a falta de pescado buscarán comer postura de gallina, pero cuando se encuentran con estos precios desiste de la idea. “Compré cinco huevos a 350, no tuve suficiente para el medio cartón, la mala situación nos tiene así, para Semana Santa no compraremos pescado porque hasta en Las Pulgas está caro”, relata Virginia Pontón en el mercado Periférico de la Limpia.