“Las sanciones contra el Gobierno de Maduro son de una miopía total”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, fue entrevistado por el diario El Mundo sobre diversos temas relacionados con la política interna. Sin embargo, la periodista Lucía Méndez no pasó por alto el rol del dirigente socialista en los fallidos diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela.

Su papel, para diversos sectores en defensa de Maduro, recibió respuesta. “Respeto todas las opiniones. Pero yo he estado allí hasta 35 veces en los últimos tres años. Y aprecio que hay prejuicios y falta de conocimiento. Mi convicción es que Venezuela, como cualquier país que atraviesa una crisis política y social muy profunda, sólo tiene un camino de salida, que es el diálogo y la negociación”, expresó Rodríguez Zapatero.

El exmandatario ibérico cree que en torno de la crisis en Venezuela la solución no pasa por las sanciones del Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, ni por la implosión, ni por la presión al régimen. “Eso es una miopía total, están acercando Latinoamérica a Rusia y a China”.

Al ser señalado sobre el posible apoyo a los desmanes de Maduro, sostuvo: “Lo único que justifico es evitar un conflicto civil. Hace año y medio estuvo a punto de estallar el enfrentamiento civil, y yo era el único que estaba allí. Reuní en una habitación de hotel a Gobierno y oposición para parar la locura de la violencia. Afortunadamente se paró, aunque con cien muertos. Para mí ése es un valor superior”.

Rodríguez Zapatero asegura que su figura ha sido clave para lograr la liberación de un número importante de presos políticos.

Es una recompensa personal e intransferible, ni siquiera reprocho que no se me entienda. Sólo si se vive se entiende. Contribuir a que muchas personas que estaban en la cárcel hayan salido en libertad es muy reconfortante. Las familias me lo agradecen. He podido hacerlo por la capacidad de dialogar con el Gobierno de Maduro. Mucha gente cree que no es posible, yo creo que sí es posible