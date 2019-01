Las redes sociales, portavoces de la oposición venezolana

Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente, el 23 de enero, los canales de televisión venezolanos no lo transmitieron en vivo. Pero cientos de miles de internautas lo pudieron ver en Youtube, Facebook y Twitter, portavoces de hecho de la oposición.

De golpe, el joven presidente del Parlamento, de 35 años, “es un líder 3.0, un líder cuya única manera de comunicarse con la sociedad en este momento pasa por el manejo de las redes sociales”, agrega.

Casi desconocido para el gran público antes de su autojuramentación, desde entonces se ha convertido en el ídolo de los oponentes de Nicolás Maduro, tanto en las calles del país como en Twitter, donde el martes superó el millón de seguidores, e Instagram, donde tiene 2,2 millones.

Y en la privada Venevisión se veía la telenovela “Se solicita príncipe azul”.

Esa actitud de los medios de comunicación venezolanos no sorprendió a los opositores del presidente Maduro.

Hoy existe incluso una prohibición “explícita” de nombrar a Guaidó, pero también de “discutir sobre represión, asesinatos, detenciones arbitrarias”, añade.

Para ver a Guaidó autoproclamarse presidente, sus partidarios se volcaron a las redes sociales… a veces con sorpresas desagradables.

El observatorio de internet NetBlocks dijo haber detectado “importantes interrupciones de internet en Venezuela, que afectaron a YouTube, Google, los servidores de la plataforma móvil Android y otros servicios” ese día, que también fue una jornada de manifestaciones masivas de la oposición.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una asociación de periodistas en Venezuela, ha hecho la misma observación, señalando “un servicio precario tanto en la oferta fija como móvil”, con un “promedio de la velocidad de 0,9 megabits por segundo, (…) cuatro veces por debajo del promedio que disfruta normalmente América Latina”.

RSF también señaló “restricciones en el acceso a las redes sociales, que son utilizadas masivamente por los oponentes de Nicolás Maduro”.

“Desde el 2014 las redes sociales han sido prácticamente el único canal comunicativo al que ha tenido acceso la oposición venezolana” para convocar a eventos, publicar comunicados de prensa o transmitir videos en vivo, dice Escobar.

Lo suficiente para molestar a Maduro, quien denunció en octubre de 2017 la “dictadura” de las redes sociales.

“Yo casi que me salgo de Facebook, porque me llegaban tres videos diarios de Julio Borges [entonces presidente del Parlamento] y me llegaban siempre antes de comer, y me provocaban náuseas”, había afirmado.