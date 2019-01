La trayectoria del magistrado Christian Zerpa que huyó a EEUU

La vida política y judicial de Christian Tyrone Zerpa ha estado marcada por la polémica, las irregularidades y las sanciones internacionales.

De acuerdo con informaciones difundidas en redes sociales, entre ellas por el canal El Venezolano TV de Miami (EEUU), el magistrado Zerpa abandonó Venezuela y se encuentra en Estados Unidos aparentemente para sumarse a la ya larga lista de ex funcionarios del chavismo-madurismo que colaboran con las autoridades estadounidenses.

Zerpa integró el grupo de “magistrados express” elegido por los diputados del chavismo a escasos días de culminar el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional en 2015 cuando el gobierno perdió la mayoría en el parlamento. Pero Zerpa también formó parte de los parlamentarios que escogieron a estos mismos magistrados que aun hoy en día ocupan un cargo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ocurriendo la insólita acción de “votar por él mismo”.

Fue diputado oficialista de la AN por el estado Táchira en el periodo 2010-2015 e integró de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración hasta el 23 de diciembre de 2015, cuando fue designado como magistrado de la Sala Electoral del TSJ.

Zerpa junto a otros candidatos como Calixto Ortega y Lourdes Suárez elegidos como magistrados no cumplían con los requisitos para ocupar este cargo: no era jurista de reconocida competencia, no había ejercido como profesor universitario, no había sido juez superior en la materia correspondiente, era militante del partido Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado por ese partido político, tampoco era especialista en derecho electoral ni tenía un doctorado en derecho electoral.