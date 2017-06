La pobreza se asienta en 90% de hogares venezolanos

A las 5:00 de la tarde, Roberto Castillo, de 31 años, sale del liceo donde es docente, toma dos carritos por puesto y llega exhausto. Una vieja casa deteriorada, con techo de zinc y paredes curtidas lo recibe. Gana 126 mil bolívares más cestatique (Bs. 135.000) Le atormenta a diario vestir, alimentar y complacer a sus dos niñas de 11 y 5 años, todo un desafío.

Tania es docente jubilada de LUZ, por muchos años, sus méritos profesionales y sus constantes estudios le ofrecieron estabilidad económica, pero hoy, su hermosa casa ya no tiene el mismo brillo, se está deteriorando, no alcanza el dinero para mantenerla. Su carro, Mazda 6 no marca retroceso, le faltan cauchos y tiene tres meses parado.

Roberto y Tania son pobres, realmente pobres. Un kilo de pechuga les cuesta Bs. 10.000, la lechuga Bs. 1.200, la zanahoria 5.000 bolívares el kilo, y el de tomate 2.300, la papa 2.400, la piña 1.120, el cambur 1.100, el topocho 750, el champú 2.700, un rollo de papel higiénico 800, la hojilla de afeitar 3.900, crema dental 2.000, jabón de baño 1.800, toallas sanitarias 4.600, desodorante 6.220 y detergente 5.100 bolívares, sin contar medicinas y gastos.

Cifras rojas

Provea revela que la cifra de pobres en Venezuela entre 2013 y el primer semestre de 2015 superaría la población total de Uruguay, que según su último censo oficial se sitúa en 3 millones 323 mil 906 habitantes. Economistas y sociólogos aseguran que la cifra se ha septuplicado entre 2015 y el presente. “Un 76% de los venezolanos está por debajo de la línea de la pobreza”, señala el sociólogo Ender Arenas.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dan cuenta de que hasta el primer semestre de 2015, 12 millones 170 mil 175 personas, es decir, un 39,7% de los venezolanos se encontraba en condición de pobreza. Según el reporte, 4 millones 791 mil 917 pasaron a ser pobres en los primeros dos años de gestión de Nicolás Maduro. En ese mismo período, el informe revelaba que el porcentaje de hogares en condición de pobreza se incrementó de 21,2 % en enero de 2013 a 33,1%, en junio de 2015, es decir, un 11,9%, mientras que el número de pobres subió en 64,94%, pasando de 7 millones 378 mil 258 en diciembre de 2012 (último año de Hugo Chávez como presidente) a 12 millones 170 mil 175 en junio de 2015 (última publicación INE).

Terrible realidad

Arenas remarca una condición que en un parpadeo se hizo dramática en Venezuela: “Hasta hace 15 años, este era un país mesocrático, las estructuras de las clases medias fortalecían todo el andamiaje político institucional, ahora es un país miserable”.

El sociólogo menciona como indicador terrible del incremento de pobreza la deserción escolar: “En Miranda, 10.000 niños han salido del sistema escolar, 38% de esos niños se acuestan sin comer, 74% de los niños no van al colegio, por no tener qué comer al volver a casa, 58% de los docentes faltan semanalmente por buscar alimentos”.

El doctor en Ciencias Económicas de la UCV, Carlos Hermoso, atiza el aterrador análisis: “Al medir el aumento de pobreza con base a la canasta básica, sin dudas supera el 90% de los hogares. 80% de los venezolanos hemos perdido 9 kilos por persona”.