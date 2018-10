“La Casablanca ha dado la orden a Colombia de matarme, pero ni un pelo me van a tocar”

El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves la aplicación de un nuevo modelo de gestión empresarial socialista en Venezuela con la participación protagónica de integrantes del sector obrero.

“Es el momento estelar para dar el paso, con la Clase Obrera a la vanguardia”, expresó en el marco de una reunión con los representantes del Congreso Constituyente de la Clase Obrera.

Maduro, quien fue crítico en torno del funcionamiento de las empresas del Estado, exigió a su gabinete económico, impulsar un proceso de revisión de estas industrias, al tiempo que llamó a los empresarios venezolanos a respetar los precios acordados por el Ejecutivo.

“El que quiera abandonar una empresa, empresa tomada por la clase obrera productiva. No se puede dejar perder una empresa”, advirtió el Jefe de Estado, quien anunció la puesta en marcha de seis micromisiones presidenciales, vinculadas con procesos productivos de materia prima en sectores químicos, petroleros, metalúrgicos, en las diferentes regiones del país.

El Jefe de Estado defendió, en su discurso, a la clase obrera. Mostró las propuestas de representantes del sector, a quienes alabó. “Creo más en la los consejos de la clase obrera que en los de mil intelectualoides”, refiriéndose a las cuestionamientos de sectores socialistas, a quienes atizó: “La izquierda es una limitación histórica. La revolución va mucho más allá de la izquierda. Somos bolivarianos, chavistas, antiimperialistas. Que nadie caiga en errores ni infantilismos de izquierda. Vamos a cumplir el próximo año 20 años en el poder”.

Maduro pidió a los representantes del Congreso Constituyente de la Clase Obrera crear propuestas para acabar con el contrabando de combustible y aseguró que en los próximos días explicará al país cómo funcionará el nuevo sistema de distribución de gasolina. “Necesitábamos probar el sistema y ya lo probamos. Necesitamos consultarlo con la clase obrera, debatirlo”.

“No quiero que suban los precios del transporte. Que sigan cobrando su bolivita”, refirió a los miembros del Congreso Constituyente de la Clase Obrera que forma parte de su gobierno. Pidió un plan para ejecutar las medidas sin que se afecten los sectores más desposeídos y ordenó la revisión de las tarifas en el sector.

El Presidente insistió en que activará gasolineras en la frontera con funcionamiento a precios internacionales. Llamó a la población a apostar por el plan de ahorro en oro y en petro para que protejan parte de los aguinaldos que cobrarán el ingreso y prometió unas navidades “hermosas, bellas”.

Orden desde EE.UU

Maduro se dirigió a Iván Duque, presidente colombiano, a quien le exigió sentarse a hablar sobre el tema fronterizo. Aseguró que el mandatario del vecino país debe dejar de responder a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. “No lo dejan tomar el teléfono y llamarme”, expresó.

En su discurso, vinculó a Duque y a la “oligarquía colombiana” con un plan para asesinarlo.

“La Casablanca ha dado la orden de matarme. Ni un pelo me van a tocar, porque me protege Dios y el pueblo. El gobierno de Bogotá recibió esa orden. Por eso me califican de dictador porque en una dictadura se vale todo”.

Llamó a la Clase obrera a salir a la calle si le llegara a ocurrir algo en el marco de las conspiraciones internacionales. “Llamo a la Clase Obrera a salir a la calle. Si le llegara a pasar algo a Maduro, debe salir a la calle a hacer justicia, debe activarse y decretar una huelga general y lograr una insurrección aún más grande y contundente que la de abril de 2012”.

