Kilo de tomate supera ganancia de día salarial

La semana pasada estaba en 20.000 bolívares y esta bajó a 18.000. Hace un mes costaba 8.000. Los precios del tomate son intermitentes, cambian casi a diario y actualmente se ubica como la fruta más cara dentro de la variedad que se consume en la dieta del venezolano.

Ni siquiera un día integral de trabajo, calculado en 10.851 bolívares —sumando el sueldo mínimo, en 136.544 y el bono de alimentación, en 189.000— alcanza para comprar el kilogramo de tomates, que no puede faltar en los guisos y las ensaladas.

Semanalmente, Frank Medina invierte unos 50.000 bolívares solo en hortalizas para su familia, de cinco integrantes, que al mes suman 200 mil.

“Tratamos de ahorrar y no comprar lo que no usemos mucho. Lo que compramos lo picamos y lo congelamos para que no se pierda”, asegura, mientras paga 25.000 por un “recado de olla” para una sopa dominguera. Ese gasto es adicional.