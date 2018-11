Juseily Andrade habla de su candidatura a concejal por el circuito 4

En visita a Versión Final, Juseily Andrade, candidata de una concertación política opositora integrada por el MAS, Avanzada Progresista, Soluciones para Venezuela y Cambiemos por el Circuito 4 de Maracaibo (Juana de Ávila, Coquivacoa y Idelfonso Vázquez), expresó sus preocupaciones en cuanto a la gestión actual de los concejales que representan las citadas parroquias.

Andrade aseguró que los actuales concejales no cumplen con las leyes municipales ni con su labor de legisladores, “en su lugar solo obedecen y aprueban las propuestas del alcalde”.

Para evidenciar la pobre gestión actual, realizó un extenso listado de las problemáticas que plagan no solo a las parroquias del Circuito 4 sino también de gran parte de la ciudad de Maracaibo.

“Primeramente están las fallas en servicio de transporte, en la que abundan no solo transportistas informales con vehículos no aptos e inseguros, sino también transportistas que no cumplen con las tarifas establecidas por la alcaldía”, adelantó.

Destacó la forzosa eliminación de comerciantes informales sin planes de reubicación. Tras visitar un mercado popular en el barrio Altos de Jalisco, parroquia Coquivacoa, afirma que los ciudadanos le llegaban “llorando” porque el alcalde Willy Casnova “le quiere quitar sus locales”. Si bien la candidata acepta que “hay que echarle ojo a la especulación de la venta de los productos”, propone un plan de reubicación para que los comerciantes puedan ejercer legalmente.

Fue también crítica de la decisión de la Alcaldía y la Gobernación de invertir miles de dólares “que se gastaron en artistas internacionales cuando se pudieron invertir aquí” durante la Feria de la Chinita. Afirmó que es incorrecto realizar estas inversiones cuando en “barrios niños de dos años me llegan y me dicen ‘tenemos hambre’ y ‘no tenemos ni un par de zapatos para ir al colegio’”.

En cuanto a la educación, destaca que en la zona La Tubería de la parroquia Alfonso Vázquez se ve “como dan clases debajo de una mata” porque carecen una instrucción educativa.

La candidata remarcó la urgencia de un nuevo economato para los cementerios municipales, ya que “más del 90 % de los panteones están destapados” por falta de seguridad e iluminación.

Reiteró nuevamente la necesidad de nuevas propuestas legislativas para el problema de la basura, uno de los más predominantes en las comunidades. “Se ven grandes pilas de desechos que obstruyen las vías públicas y tránsito por falta de un verdadero relleno sanitario, no un vertedero de basura”.