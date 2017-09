Julio Escalona: oposición debe cambiar su posición ambigua frente al diálogo

Este jueves, el constituyente Julio Escalona, criticó “la posición ambigua” de los líderes opositores venezolanos frente a los llamados a diálogo del Gobierno nacional.

“Dicen que no van al diálogo y utilizan los medios para negarlo, luego van y se sientan. Estás con el diálogo o no estás, pero no puedes mantener una posición ambigua (…) Y aún así existe muchísima gente que cree lo que ellos dicen”, dijo Escalona entrevistado en el programa Encendidos transmitido por VTV.

De esta forma, refirió que el proceso de diálogo es beneficioso para el buen desarrollo del país ya que a través de él es posible propiciar la tranquilidad en la vida de los venezolanos, al mismo tiempo que rechazó los hechos de violencia suscitados durante las protestas antigubernamentales por más de cuatro meses .

“El pueblo venezolano quiere vivir en paz y tener una vida cotidiana en tranquilidad (…) La oposición tiene que asumir su responsabilidad porque ocurrieron hechos muy graves que no pueden quedar impunes. Nadie puede ser partidario de la muerte”, indicó.

Referente a las conversaciones en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición venezolana, Escalona las calificó como un gran paso para reimpulsar el proceso de entendimiento entre ambas partes. Sin embargo, aseguró que para obtener buenos resultados, es imperativo que haya transparencia en el proceso.