Juan Guaidó: Este fin de semana iremos a las calles nuevamente

Juan Guaidó, quien se juramentó como Presidente Interino de Venezuela, convocó a los ciudadanos a participar en asambleas este sábado y domingo para rechazar las pretensiones del mandatario nacional, Nicolás Maduro, de negar la entrada a la ayuda humanitaria enviada desde el exterior.

Indicó que próximamente se abrirán dos centros de acopio adicionales, e instó a la Fuerza Armada Nacional a permitir el ingreso de la asistencia internacional.

Llamo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas a no cometer el crimen de lesa humanidad de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. No nos vamos a detener ante las amenazas, ni la usurpación, ni ante el miedo. En los próximos días de esta primera fase de la ayuda humanitaria se abrirán dos centros de acopio adicionales”, aseveró.