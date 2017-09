José Toro Hardy: tranzar en divisas distintas al dólar “no parece muy viable”

El economista y asesor petrolero, José Toro Hardy manifestó este miércoles que el nuevo esquema monetario planteado por el Gobierno para tranzar en divisas distintas al dólar “no parece muy viable”.

“Entre el dólar y el euro abarcan prácticamente todas las transacciones internacionales,

no parece muy viable esto que anuncia el Gobierno de Venezuela trasladándose hacia la cotización del Yuan Chino“, aseveró el especialista entrevistado en el programa “Con Todo y Penzini” transmitido por Globovisión.

“El único país del mundo que le aceptaría el Yuan serían los Chinos“, afirmó Hardy destacando que la geopolítica mundial tiene por costumbre obeder a un razonamiento económico donde predomina el dólar estadounidense.

Sostuvo que ante la decisión ejercida por el Ejecutivo de manejar la economía en base a la moneda euroasiática, “habrá que hacer un cambio de yuanes a dólares porque eso es lo que van a aceptar”.

En alguna medida –a su juicio– también se pudiera estar afectando el mercado petrolero, dijo en relación a la merma del precio en el mercado. “Podrá subir el petróleo pero eso no beneficiaría a Venezuela. Tendríamos que cambiar nuestro modelo económico. Nuestra producción petrolera se está viniendo a pique y aunque suba el petróleo no sería en beneficio cuando no estamos produciendo”.

-Sanciones Económicas-

“Las sanciones financieras son muy serias para el gobierno”, resaltó al tiempo que refirió que hasta el momento no limitan las exportaciones de gasolina ni de petróleo hacia al país.

“la sanciones repercuten en la emisión de cartas de créditos de bancos americanos que tienen temor de operar con estas personas que manejan los aspectos financieros de PDVSA”, puntualizó.