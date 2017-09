José Manuel Olivares inicia campaña electoral en Vargas

El candidato a la gobernación del estado Vargas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), José Manuel Olivares, inició este sábado su campaña electoral con actividades de calle donde escuchó las necesidades de los habitantes de la entidad.

Vía Twitter, el opositor expresó que el estado costero necesita una gobernación de progreso y oportunidades, donde sumando esfuerzos se haga una política de cambio, de solidaridad y de servicio.

Asimismo, enfatizó que luchará sin descanso hasta lograr el cambio que todos los varguenses se merecen.

La gestión de Olivares estará enfocada en el servicio, en la solución de problemas y atención social. “Servir a la gente es mi vocación”.

Me comprometo a levantar la voz por quien no tiene comida, por quien no tiene medicina ¡Merecemos vivir mejor!

