Jornada de pupitres vacíos

El primer boletín oficial emitido, anoche, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que solo el 47 % de los inscritos en el Registro Electoral acudieron a elegir a los 335 alcaldes en el ámbito nacional, lo que representa 9 millones 139 mil 564 votos de 19 millones 740 mil 914.

En Maracaibo reinó el desánimo ante el sufragio. En las calles de la ciudad muchos electores estaban dudosos de ejercer su derecho al voto o no. Sin embargo, otros mantenían la firme decisión de escoger entre los candidatos que participaron en la contienda.

En las municipales de 2013 votaron 10 millones 665 mil 115 electores, lo que representa una disminución de al menos 1 millón 500 mil electores en relación con el proceso anterior.

Todavía faltan datos por procesar, pues al momento de presentar el primer boletín, Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE, señaló que ya se habían escrutado 92,07 % de los votos.

Por lo general, las elecciones municipales en Venezuela alcanzan un alto porcentaje de abstención. Este año, se volvió a repetir la baja participación, por diversas razones: pocas opciones para escoger y las condiciones establecidas por el Gobierno, según re rieron los ciudadanos entrevistados por Versión Final.

El debate ante la desconfianza del Poder Electoral venezolano creció y resaltó como una de las principales razones por las que más de un votante no asistió a la cita para elegir a los 335 alcaldes y al Gobernador del Zulia.

“Mientras que el CNE continúe en el poder, nuestro voto no está seguro. Ganemos o perdamos, ellos pueden manipular los resultados a su antojo. Por esa razón yo no voto”, expresó Yoleida Rodríguez, habitante de Los Olivos.

“Votar con ese CNE es caer en más de lo mismo, por eso yo no fui. Porque al final, ellos nombran ganador a quien les conviene y el voto de uno no vale nada, entonces es mejor no asistir”, sostuvo Maiti Ferrer, comerciante zuliana.