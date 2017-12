Jorge Roig: venezolanos deben estar listos frente a resultados del diálogo

Este miércoles, el ex presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aseveró que la oposición venezolana no está “pidiendo nada del otro mundo” en el diálogo con el Gobierno nacional en República Dominicana. Aseveró que su solicitud principal es que se “respete la Constitución“.

Entrevistado en el programa Con Todo y Penzini, Roig explicó que este proceso de negociación “es un poco complicado porque no se puede aprobar un punto hasta que no se aprueben todos” los ordenamientos propuestos por la oposición, que son la libertad de los políticos presos, la apertura del canal humanitario, un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable y el reconocimiento de la Asamblea Nacional (AN).

“Defiendo el proceso de diálogo nacional. Para mí lo más importante son las nuevas condiciones en el sistema electoral (…) El CNE venezolano no es confiable, necesitamos que respeten la Constitución y las Leyes para que los venezolanos gocen de condiciones óptimas para elegir a su nuevo presidente en 2018“, acotó Roig.

De esta forma, refirió que todos los sectores del país “tienen que estar listos” para los resultados obtenidos en República Dominicana al culminar el proceso de negociación.

El economista agregó que dichos acuerdos, deben tener un seguimiento para verificar el cumplimiento de ambas partes.

Por otra parte, Roig consideró que las sanciones económicas contra el Gobierno nacional fueron implantadas por la comunidad internacional debido a que se “alejaron del camino democrático“, no porque el sector opositor haya tenido algo que ver en el asunto.