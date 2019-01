Jorge Rodríguez muestra video de supuesta reunión de Guaidó con Cabello y Bernal

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, difundió un video a través de Venezolana de Televisión, supuestamente perteneciente a las cámaras de seguridad del Hotel Lido, para referirse a la reunión presuntamente celebrada la noche del pasado 22 de enero entre Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino de la República, y los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello y Freddy Bernal.

Inicialmente, en su intervención, Rodríguez, quien es psiquiatra, hace un análisis de los gestos que hizo Guaidó cuando fue entrevistado por la periodista Patricia Janiot, al ser consultado sobre el supuesto encuentro que sostuvo con Cabello y Bernal, y asegura que las expresiones en cejas y ojos, son claros signos de que mintió.

Luego destacó la presencia del secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, cuando ingresaba al encuentro para preguntarse: “Señor diputado interino, desmiéntame. Mañana sale Diosdado mostrando lo que usted dijo. ¿Dijo o no dijo que iba a ser una cosa ahí para que la gente se quedara tranquila?… La mentira tiene patas cortas”, refirió el Ministro de Comunicación.

¿Dijo usted o no que lo que quería era un diálogo franco con el Gobierno (…) que se sentía Presidente de nada? ¿Dijo usted o no que sabía que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, pero que las presiones de los gringos eran inmensas y que usted iba a ser una especie de pantomima?”, continuó al tiempo que mostraba un video destaca la presencia de Guaidó con un suéter con capucha que no permite distinguir su rostro.