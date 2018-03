Jorge Rodríguez: en Venezuela hay completa libertad de expresión

El vicepresidente para la Comunicación Turismo y la Cultura, Jorge Rodríguez, durante su gira internacional “Venezuela por la Paz y la Prosperidad de Cara al Mundo”, que inició en España, ha sido entrevistado por varios medios de comunicación de ese país.

En esta oportunidad ha respondido a varias interrogante del medio Público, donde aseguró que Venezuela ha sido víctima de una agresión brutal por parte de los gobiernos del continente americano y del continente europeo, reseñó VTV en su sitio web.

¿Considera que fue correcta la decisión de su gobierno de expulsar al embajador español?

Yo creo que pocas veces se ha visto en la historia de la diplomacia en el mundo una agresión tan brutal como han perpetrado algunos gobiernos del continente americano y del continente europeo principalmente en contra de Venezuela. El tono con el que algunos medios de comunicación y algunos gobiernos han tratado su relación con el gobierno y el pueblo de Venezuela ha sido una grosería inaceptable. Solamente en España en el año 2017 se publicaron 3.880 noticias contra Venezuela. Concretamente existe un periódico en España que publica una noticia contra Venezuela cada 36 horas. Esa estrategia de guerra mediática y psicológica ha tenido consecuencias muy negativas. Hemos tenido brotes de xenofobia en contra de venezolanos en países hermanos.

En cuanto al embajador español en Venezuela, Jesús Silva, mostramos pruebas en su momento de que se involucró en asuntos de conspiración en contra del gobierno de Venezuela, vulneró los acuerdos de Viena y se reunió de manera permanente con factores de la extrema derecha venezolana. En un tiempo en el que necesitábamos ayuda para detener el brote de violencia que perpetró la derecha venezolana entre los meses de febrero y julio de 2017, el embajador del gobierno de España convocaba acciones contrarias, y lejos de intentar atenuar esos actos los exacerbaba.

¿Usted habla de conspiración del embajador español en Venezuela, ¿de qué manera llevó adelante supuestamente esa estrategia?

Celebraba reuniones con factores de la extrema derecha venezolana con la intención de desestabilizar al gobierno de Venezuela.

¿Su visita a España tiene que ver con este deterioro en las relaciones bilaterales con España?

No, es una visita principalmente de medios. Nosotros queremos mostrar la verdad y cual es la realidad de Venezuela. Por ejemplo, todas las encuestas que se han realizado, incluso encuestadoras cercanas a la oposición venezolana, señalan que más del 72% de los venezolanos quieren votar. Sin embargo, uno lee en diversos medios de comunicación y escucha a gobiernos de otros países señalar que “el mundo no va a reconocer las elecciones en Venezuela”. Y yo me pregunto, ¿qué mundo?, los países europeos y Estados Unidos no son “el mundo”, el gobierno de Mariano Rajoy no es “el mundo”, el ex gobierno del presidente Kuczynski tampoco es “el mundo”. Venezuela preside actualmente el Movimiento de Países No Alineados que abarca a 129 países del mundo entero.

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, denunciaba hace pocas semanas ante Naciones Unidas que España actúa de forma “hostil” hacia Venezuela al impulsar sanciones en su contra. ¿Como considera el papel del gobierno español en este sentido?

De todos los países de Europa el gobierno español ha sido el que más comunicados ha emitido para agredir al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esos comunicados agresivos se exacerban otra vez entre los meses de marzo a julio del año 2017 con el objetivo primordial de desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Lamentablemente Europa se ha puesto a la cola del gobierno supremacista de los Estados Unidos de Norteamérica, y es una verdadera lástima porque se había mantenido durante mucho tiempo ajena a algunos de los principios que actualmente pululan en la administración del presidente Donald Trump. Pareciera que Trump da una serie de órdenes e inmediatamente algunos gobiernos, entre ellos principalmente el gobierno español de Mariano Rajoy obedecen, porque no se explican tantas contradicciones.

Por ejemplo, el presidente Mariano Rajoy decía en el año 2016 que la solución a los problemas de Venezuela pasaba porque se convocaran elecciones presidenciales de manera anticipada. Sin embargo ahora ya se van a celebrar elecciones presidenciales.

Por cierto, no tengan ninguna duda, el sistema electoral venezolano proporciona muchísimas más garantías que el sistema electoral español.

¿Qué medidas tendría que adoptar exactamente el gobierno de Rajoy para recomponer las relaciones diplomáticas?

Respetar. No inmiscuirse en los asuntos que solo le corresponden y competen al gobierno de Venezuela, a las venezolanas y los venezolanos.

En Venezuela hay completa libertad de medios, completa libertad de expresión y completa libertad política. Hay 18 partidos políticos funcionando en la República Bolivariana de Venezuela. Claro que tenemos dificultades, y hemos venido sorteando y atendiendo esas dificultades. Afortunadamente la elección Constituyente acabó con la situación de violencia que costó la vida a 136 venezolanos, fue una verdadera tragedia que se convocara en esos meses a la violencia.

Sería muy bueno que el gobierno de Mariano Rajoy respetara como el gobierno de Venezuela respeta al de España. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos que solo le corresponden a España y a los españoles.

¿El gobierno de Venezuela estaría dispuesto a dar un primer paso y tender la mano al gobierno español para promover un acercamiento?

Sí, bajo los preceptos del respeto a nuestra soberanía. Bajo el principio de no intervención y no injerencia en los asuntos de Venezuela estamos dispuestos a hablar con quién sea y mantener cualquier reunión con el gobierno español, e incluso con la administración Trump.

Situación interna en Venezuela

¿Cree que los venezolanos viven mejor ahora que hace un año?

Creo que sí. En cualquier caso creo que es más importante establecer un periodo histórico un poco más amplio. Nosotros vinimos de una situación de hace dos décadas en la que había un 74% de pobreza en Venezuela, y casi un 45% de pobreza extrema. En este momento hemos logrado reducir la pobreza y se sitúa en un 23% del total de la población. Y esto contando sin duda con la guerra económica perpetrada contra Venezuela en forma de bloqueo económico y financiero.

En este mismo instante, hay 1.500 millones de dólares que Venezuela dispone para comprar alimentos y medicamentos en una institución de intermediación financiera llamada Euroclear. Esta se niega a disponer de los recursos que son nuestros porque obedece a un dictamen de la Administración Trump. Resulta evidente que todas las pretendidas sanciones que ha tratado de implementar Donald Trump y la Unión Europea tienen sus influencias e impacto sobre este asunto.

Según una encuesta de Condiciones de Vida realizada por tres de las más importantes universidades de Venezuela señala que en 2017 se alcanzó el 87% de pobreza en el país y un 61,2% de pobreza extrema. ¿Qué lectura hace de este estudio?

Leí ese estudio. También aseguraban que había 40 millones de infectados de malaria solo en el Estado Bolivar, y sin embargo la población total de Venezuela tiene alrededor de 30 millones de habitantes.

Lamentablemente la polarización y la acción política se ha concentrado. La oposición venezolana inventa encuestas e inventa incluso ONG´s. Conozco una frase que dice, “no me vengas con suposiciones, muéstrame evidencias”.

Evidencias son que ganamos las elecciones del pasado 10 de diciembre consiguiendo el poder en 309 de los 335 municipios. ¿Son masoquistas los venezolanos que votan mayoritariamente por la opción que representa la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro?

Ganamos 20 de las 23 gobernaciones en los comicios de octubre del año pasado. Eso se explica porque Venezuela destina el 74% de su presupuesto a la atención social de los ciudadanos, en educación gratuita, en sanidad, alfabetización, también en paliar la situación alimentaria. Poco se habla de que 6 millones de familias reciben 18 productos de la cesta básica.

El índice de GINI indica que Venezuela es actualmente el país menos desigual de toda Latinoamérica, junto con Cuba. En Venezuela hemos logrado derrotar el analfabetismo, somos uno de los 3 países de la región que lo ha conseguido. Tenemos un índice de escolaridad que se acerca al 92% en educación primaria, comparado por ejemplo con el de Colombia que no alcanza el 65%.

Se han cumplido ahora 2 años de la puesta en marcha del sistema de distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). ¿Como valora su funcionamiento teniendo en cuenta algunas informaciones que apuntan a que no alcanzan a la mayoría de los venezolanos?

No solo funciona bien, sino que cada vez lo hace mejor. Si la población no se sintiera atendida no ganaríamos elecciones.

El pueblo de Venezuela atraviesa por problemas, hay dificultades, pero la mayoría de ellas son generadas por Julio Borges que cuando visitó España le dijo al presidente Mariano Rajoy que aplicara sanciones contra Venezuela. En Francia le dijo lo mismo al presidente Emmanuel Macron. Viajó a Alemania e hizo lo mismo con la canciller Ángela Merkel. Inmediatamente después de la gira del opositor Julio Borges por Europa aparecieron las sanciones de la Unión Europea.

Tenemos otra dificultad importante como la situación de guerra geopolítica que viene librando Estados Unidos que promovió en su momento el derrumbe de los precios del petróleo llegando a estar en 2016 por debajo del precio de producción.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abierto una investigación oficial contra Venezuela por las denuncias de la patronal Fedecámaras contra el gobierno de Nicolás Maduro por supuestos ataques a la libertad de asociación y la falta de diálogo social con empleadores y trabajadores sobre cuestiones clave de la política laboral. ¿Que opinión le merece esta decisión de la OIT?

En primer lugar es un poco contradictorio que la OIT atienda solamente a la patronal, bueno, a la supuesta presidencia de la patronal venezolana.

En este momento hay un Consejo Nacional de Economía en Venezuela que se reúne todos los jueves donde participan los más grandes productores y los empresarios más poderosos del país, incluido el mayor distribuidor de alimentos del país. Todos los jueves el grupo popular está en las reuniones de este Consejo que dirige el vicepresidente del gobierno Tareck El Aissami. Esa denominada patronal a la que se refiere la OIT es un cascarón vacío. Fedecámaras no es una patronal, es un partido político que representa a un determinado sector del país.

Nosotros tenemos representación ante la OIT y seguramente enviaremos una delegación que explique la verdad.

Venezuela en clave regional, ¿Muchos venezolanos han tomado la decisión de viajar a otros países de la región buscando una salida a su situación personal. Algunas fuentes hablan de hasta 3 millones de venezolanos que han salido de Venezuela por esta razón?.

Esos datos son completamente falsos. Venezuela es uno de los países de América Latina en el que menos ciudadanos han emigrado. Es cierto que en los dos últimos años hemos pasado de tener 400.000 personas viviendo en el exterior a tener en estos momentos cerca de 800.000, muchos de ellos no instalados sino en tránsito.

Por poner un ejemplo, Colombia tiene casi 40 millones de habitantes. Pues bien, el 12% de su población, alrededor de 5,8 millones de colombianos, viven en Venezuela.

Por otra parte, muchos de los venezolanos que están viajando a Colombia son realmente colombianos que se están repatriando.

El presidente Juan Manuel Santos tiene más cara que espalda, ni siquiera es capaz de atender a millones de sus compatriotas que huyen de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, del hambre y de la falta de educación.

En toda la frontera con Colombia la atención sanitaria a los colombianos la llevan adelante los médicos venezolanos. Nosotros no somos racistas y ofrecemos a los colombianos todos los beneficios sociales que presta la Revolución Bolivariana en educación, sanidad y alimentación. Sin embargo, el que fuera vicepresidente de Colombia, Germán Vargas, llama “venecos” a los venezolanos cuando visitan la zona fronteriza.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, proponía esta semana enviar una delegación comunitaria a dos puestos fronterizos con Venezuela, como Colombia y Brasil, ”para evaluar la situación humanitaria en el país”. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

Esto representa el falso positivo que intentan sembrar como hicieron con las armas de destrucción masiva en Irak, como hicieron con el ataque al Golfo de Tonkín que desencadenó la guerra de Vietnam, o como hicieron con el acorazado Maine cuando EE.UU. quería entrar en guerra con España para poder invadir Cuba.

La Eurocámara no debería mentir de manera tan flagrante refiriéndose a que hay una crisis humanitaria en Venezuela, sobre todo cuando nuestro país ha sufrido la situación de las graves crisis sociales, económicas y políticas de Colombia recibiendo de manera masiva la llegada de nuestros hermanos colombianos. Por aquel entonces jamás ningún gobierno del mundo decidió apoyar al gobierno de Venezuela para que atienda a esos inmigrantes.

La Cruz Roja advertía este miércoles de las crecientes necesidades humanitarias y vulnerabilidades existentes entre los venezolanos que cruzan a Colombia, y ha pedido a la comunidad internacional su apoyo.

Nosotros no solo hemos reconocido el problema, sino que estamos buscando la manera de apoyar a los venezolanos que hayan decidido vivir en el exterior, pero en modo alguno se refiere a las cifras o la situación humanitaria que se está difundiendo.

El país con mayor emigración en América Latina no es Venezuela, es México y le sigue Colombia.

Le juro y le prometo que con las medidas económicas que ha adoptado el presidente Nicolás Maduro y las medidas de prosperidad que implementará el gobierno después de la victoria del próximo 20 de mayo esa situación quedará completamente resuelta sin ninguna duda.

El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, ha indicado que su país está dispuesto a financiar “la reconstrucción económica de Venezuela”. Eso sí, advierte que hay que corregir el rumbo. ¿Qué le parecen estas declaraciones del ministro colombiano?

Cuando leí esta noticia pensé que era mentira.

Hay que tener más cara que espalda, sobre todo teniendo en cuenta todas estas décadas en las que no han ayudado con un centavo al 12% de su población que vive en Venezuela. Ahora aseguran que van a ayudar a reconstruir nuestro país, ¿con el modelo de Colombia? Un modelo que no permite votar a 4 millones de ciudadanos, el 10% de la población, porque no tienen DNI.

El Mercosur sigue su camino con Venezuela suspendida. Esta semana se reunían en Brasilia los presidentes de Colombia y Brasil. El mandatario brasileño, Michel Temer, aseguraba que existe “clima” y condiciones” para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. ¿Cree que se está aprovechando la ausencia de Venezuela para llegar a estos acuerdos?

Creo que hubo un golpe de Estado contra Venezuela y que esa maniobra tiene que ver con gobiernos de derecha que están tratando de imponer modelos que ya habían sido abandonados en América Latina y que asolaron todo el continente. Estos gobiernos ya están dando resultados muy negativos en países como Argentina, Perú y Brasil. La estrategia ha sido favorecer de nuevo la imposición de un modelo neoliberal que le hizo mucho daño a la región.

¿Como valora la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski?

Este hecho lo veo como un indicio importante del resurgimiento de fuerzas populares que más temprano que tarde se va a generar en el continente. No puede llamarse renuncia, en realidad es una destitución anticipada. No le dieron las cuentas. Tengo noticias que para el día de su renuncia ya había 106 diputados dispuestos a votar a favor de su destitución.

¿Acudirá el presidente Maduro a la Cumbre de las Américas los próximos 13 y 14 de Abril en Lima?

Estoy seguro de que el que no va a ir es el señor Kuczynski, y también sé que tampoco acudirán a esa reunión ni el presidente argentino Mauricio Macri ni el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Del mismo modo el presidente Maduro ya avisó de que irá Lima, pero lo cierto es que no sabemos qué pasará con esa cumbre.

Elecciones Presidenciales

Precisamente el tema central de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú es “la crisis venezolana”, el país anfitrión aboga por unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Son las presidenciales del próximo 20 de mayo unas elecciones libres y transparentes?

El sistema electoral venezolano es el más transparente del mundo, lo certificó el expresidente estadounidense Jimmy Carter en el año 2012 y él mismo fue observador internacional en las elecciones de 2004, en el referéndum revocatorio.

Venezuela cuenta con un sistema electoral automatizado absolutamente verificable, son 16 auditorías las que transcurren antes del evento electoral. El mismo día de la elección hay una verificación que hacen los propios partidos políticos que participan de dichas auditorías.

Un ejemplo más es que la ciudad de Chicago en EE.UU. vota con la misma máquina que lo hace el pueblo de Venezuela, pero con la diferencia de que la de Chicago no emite comprobante certificado de voto. El sistema de dichas maquinas es de “código compartido”, por tanto tendrían que ponerse de acuerdo las 18 fuerzas políticas que acuden a la elección para vulnerarlo.

Teniendo, como usted mantiene, uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, ¿por qué pesa la sombra del fraude en los comicios venezolanos?

Porque evidentemente hay una campaña mediática brutal en contra.

¿Que ocurrió exactamente en los diálogos de paz de Santo Domingo para que no se firmara un acuerdo definitivo que ya parecía aceptado por ambas partes?

Todo el pueblo de Venezuela, todo opositor o chavista, incluso también el pueblo español, debería agradecer al expresidente José Luis Rodriguez Zapatero la tenacidad, la constancia y la fuerza con la que acompañó el dialogo en Venezuela y en República Dominicana. Fueron dos largos años de intentar sentarnos.

Recuerdo que la primera reunión se produjo en la residencia del embajador de España ya con la presencia de Zapatero y fuimos acercándonos a 6 puntos básicos, en realidad nos pusimos de acuerdo en todo.

En el mes de diciembre pasado tanto el expresidente español como el mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, presentan una especie de preacuerdo que las partes nos llevamos a Caracas para seguir analizando.

En enero ese preacuerdo es firmado por gobierno y oposición ratificando que estábamos de acuerdo con todos los puntos excepto en la fecha de las elecciones. La oposición proponía el 9 de junio y nosotros el 18 de marzo.

Desde el gobierno queríamos celebrar los comicios cuanto antes para iniciar el proceso de transformación y cambio económico. La oposición por su parte necesitaba tiempo para ponerse de acuerdo en cuál sería el mecanismo interno de selección de candidatos, entre los que se encontraban principalmente Henry Ramos Allup y Henri Falcón.

Nosotros concedemos retrasar las elecciones hasta el 15 de Abril, pero la oposición dice que no es suficiente. Es en ese momento que Zapatero viaja a Caracas para reunirse con el bloque opositor.

En algún momento el expresidente español mostrará las pruebas de todo esto.

¿A qué pruebas se refiere? ¿Quiere usted desvelarnos su contenido?

Esas pruebas están en su teléfono y le invito a que usted le pregunte por ellas.

¿Qué acuerda el expresidente Zapatero con la oposición en esa reunión?

La oposición le asegura al expresidente español que si las elecciones se celebraran el 22 de abril ellos participarían.

Esa misma noche Rodríguez Zapatero habla con Nicolás Maduro y a su vez, nuestro presidente, hace lo propio con Danilo Medina poniéndose de esta manera de acuerdo para firmar el acuerdo definitivo en Santo Domingo. Eso fue todo.

Entonces, ¿qué ocurrió para que no se firmara ese acuerdo definitivo?

A las 4 de la tarde del día de la firma, Julio Borges recibe una llamada telefónica desde Colombia. Allí, el presidente del gobierno Juan Manuel Santos estaba reunido con el entonces Secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson. En esa llamada Borges recibe la orden para que en modo alguno se firme ese acuerdo, y obedece.

El embajador, Mario Isea, aseguraba el mes pasado que la oposición en Venezuela no quiere una salida democrática. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Tengo que reconocer que no toda la oposición piensa de esa manera.

Posteriormente a que fracasara la firma del acuerdo en Santo Domingo y ya de vuelta en Caracas se genera división dentro de la oposición al existir sectores internos que dan por válido el acuerdo frente a los que no lo respaldan.

Henri Falcón agrupa a un amplio espectro de la oposición que quiere participar en las elecciones. Por el contrario hay otro sector que permanentemente convoca a golpes militares, Julio Borges es uno de ellos y convoca situaciones de violencia.

¿Cree que la petición por parte del CNE para que Naciones Unidas envíe una comisión de acompañantes y observadores internacionales va a ser atendida?

Creo que hay presiones muy fuertes para que esa misión no concurra ya que si lo hacen descubrirían que hay un sistema electoral imposible de vulnerar.

¿Considera que hay representación opositora suficiente en las próximas elecciones como para que la mayoría de los venezolanos se sientan representados?

Si. Además creo que Henri Falcón va a asumir el liderazgo completo de la oposición venezolana después de las elecciones del 20 de mayo.

Usted ha sido jefe de campaña de su partido en multitud de elecciones a lo largo de estos años y también lo es en esta. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿cómo afronta estas elecciones su partido?

Estamos totalmente convencidos de que conseguiremos una victoria, pero toda elección es competitiva.

¿El futuro de Venezuela está condicionado más por lo que ocurre fuera de sus fronteras que por lo que acontece dentro?

No lo creo. Creo que cada vez hay más claridad en cuanto a que nuestro destino es independiente, soberano y pacífico. Venezuela está en paz.

Hay que resolver las dificultades económicas que se han presentado, y a seguir creciendo como sociedad.

¿Temen ustedes algún tipo de intervención internacional? El presidente Trump ya avisó de que Estados Unidos no descarta la posibilidad de una intervención militar.

La presión del imperio norteamericano ha sido multiforme. Nosotros usamos una frase que ha dicho mucho el presidente Nicolás Maduro, “si queremos la paz debemos prepararnos para conservarla”.

¿Qué autocrítica podría hacer de la acción del gobierno del presidente Nicolás Maduro durante estos años de gestión?

El gran reto es la economía, y estamos actuando en consecuencia. Es una necesidad perentoria para Venezuela sustituir este modelo productivo por otro más diversificado utilizando los recursos naturales de nuestro país.