Jorge Rodríguez denuncia campaña internacional contra Venezuela para enturbiar elecciones de mayo

La escalada internacional contra Venezuela tiene entre sus principales promotores gobiernos de América y Europa, como el caso de España. Se trata, como explica Jorge Rodríguez, vicepresidente para la Comunicación y la Cultura, de una agresión con muy pocos precedentes en el escenario mundial.

“Yo creo que pocas veces se ha visto en la historia de la diplomacia en el mundo una agresión tan brutal como han perpetrado algunos gobiernos del continente americano y del continente europeo, principalmente en contra de Venezuela”, indicó, en una entrevista concedida a Público.

En sus declaraciones, el también ministro para la Comunicación y la Información detalló que en España el año pasado se publicaron 3.880 noticias contra Venezuela. De hecho, hay un medio del país europeo que publica una pieza informativa contra la nación suramericana cada 36 horas.

“Esa estrategia de guerra mediática y psicológica ha tenido consecuencias muy negativas. Hemos tenido brotes de xenofobia en contra de venezolanos en países hermanos”, alertó.

Una agresión desde lo diplomático

Las maniobras promovidas contra Venezuela también se han registrado en el campo diplomático. España es el país de Europa que más comunicados ha emitido contra la nación suramericana, especialmente en contextos como la espiral de violencia insurreccional vivida entre abril y julio de 2017.

A ello se suman otras transgresiones de las normas diplomáticas, como la vinculación de Jesús Silva, quien fue embajador de España en Venezuela, con acciones conspirativas que llevaron a declararlo persona non grata.

“Mostramos pruebas en su momento de que se involucró en asuntos de conspiración en contra del Gobierno de Venezuela, vulneró los acuerdos de Viena y se reunió de manera permanente con factores de la extrema derecha venezolana”, relató Rodríguez a Público.

En la entrevista a ese medio español, también alertó que la campaña internacional contra Venezuela tiene entre sus objetivos enturbiar el proceso electoral del 20 de mayo venidero, cuando serán electos el Presidente de la República, miembros de los consejos legislativos estadales y concejos municipales.

De acuerdo con sondeos, “más de 72 % de los venezolanos quieren votar. Sin embargo, uno lee en diversos medios de comunicación y escucha a gobiernos de otros países señalar que ‘el mundo no va a reconocer las elecciones en Venezuela’. Y yo me pregunto, ¿qué mundo? Los países europeos y Estados Unidos no son ‘el mundo’, el gobierno de Mariano Rajoy no es ‘el mundo”, expresó.

Rodríguez indicó que Europa se había mantenido durante mucho tiempo ajena a los principios guerreristas y pro injerencistas impulsados por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hoy han sucumbido a los intereses del gobierno del país norteamericano.

“Pareciera que Trump da una serie de órdenes e inmediatamente algunos gobiernos, entre ellos principalmente el gobierno español de Mariano Rajoy obedecen, porque no se explica tantas contradicciones”, dijo Rodríguez.

Respeto a la soberanía

El ministro reiteró la posición del Ejecutivo venezolano frente a la actuación injerencista de otros gobiernos: la defensa de la soberanía y el llamado a tener relaciones ajustadas a los principios de la diplomacia.

En el caso de España, aplica el exhorto a no inmiscuirse “en los asuntos que sólo le corresponden y competen al Gobierno de Venezuela, a las venezolanas y los venezolanos. En Venezuela hay completa libertad de medios, completa libertad de expresión y completa libertad política”.

“Sería muy bueno que el gobierno de Mariano Rajoy respetara, como el Gobierno de Venezuela respeta al de España. Nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos que sólo le corresponden a España y a los españoles”, ratificó.