Javier Bertucci: “La elección de concejales no se realizará el 20 de mayo”

El candidato presidencial Javier Bertucci, afirmó durante una rueda de prensa ofrecida en Caracas, que las elecciones de concejales no se realizarían el 20 de mayo junto con las presidenciales.

Detalló que hasta el momento no hay fecha establecida para estas elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que no pueden realizarse con las presidenciales ni con las legislativas.

Repito, los concejales serán en otra fecha no anunciada por el CNE pero si habrá postulaciones, y cuando se anuncie la fecha ya no habrá nuevas postulaciones”, enfatizó Bertucci.

Por otra parte, solicitó al poder electoral que para los próximos comicios haya un testigo por candidato y no por partido, “porque en cada elección los partidos tienen 2 testigos por mesa, en el caso del oficialismo hay 11 partidos que le apoyan, es decir, tendrían 22 testigos por mesa, lo cual refleja una desigualdad”, añadió.

Consideró que el CNE debería evaluar la incorporación de la tinta indeleble para generar confianza en los electores.

No hablo de trampa, hablo de producir confianza a los votantes y saber que si yo voto por Bertucci mi voto no saldrá por Maduro. Eso no va a suceder, porque vimos que no es posible hacerlo, lo confirmamos durante las auditorias que realizamos”, apuntó.