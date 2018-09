Jaime Bayly critica a Nicolás Maduro por su cena en restaurante de Turquía

El periodista peruano Jaime Bayly criticó con dureza al presidente Nicolás Maduro, tras la difusión de un video donde se observa al mandatario venezolanos degustando un gran trozo de carne en el restaurante del famoso chef ‘Salt Bae‘, en Estambul, Turquía, mientras que Venezuela atraviesa una grave crisis.

“Este glotón, este tragón de Maduro se ha echado entre el pecho y la espalda lo que no comen 32 millones de venezolanos en un año. La carne que Cilia y Maduro han comido yo creo que si ahora no comieran nada en un mes, no sentirían hambre. Es increíble la desfachatez”, expresó Bayly durante su programa.

El comunicador, quien se ha mostrado en contra del régimen venezolano, aseguró no creer que la cena haya sido una “invitación” y que Maduro no haya pagado nada, como alegó el jefe de Estado ayer durante una de prensa.

Opinó que la costosa cena “salió del presupuesto” de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

“Aquello no fue una cena sino un festín, un banquete épico (…) Claro que el chef lo abrazaba y le decía (a Maduro) que ama a la revolución. Lo que quería el chef era cobrarle 4.000 dólares por la cena. Y el otro lo firma a cuenta de Pdvsa. Entre carniceros se entienden“, dijo Bayly.

Lamentó que al jefe de Estado “no le importe” que los venezolanos estén en condiciones inhumanas luchando todos los días por llevarse algo de comida a la boca.

Vea el video a continuación: