Jaime Bayly asegura que Requesens ayudó sin saber a autores del atentado contra Maduro

El periodista peruano Jaime Bayly indicó que son ciertas las declaraciones ofrecidas por Juan Carlos Monasterios -militar en retiro-, supuesto implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, alegando que no puede imaginarse “las torturas inenarrables que habrá sufrido para tener que contar su verdad”.

Bayly dijo que el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens ayudó a un grupo de personas para que trajeran los drones a Venezuela, sin saber que estos estaban cargados con explosivos.

“Diré lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí, ¿Tuvieron dificultades para meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló, por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos”, dijo durante su programa.

El comunicador aseveró que Requesens no sabía del complot, “él tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterios… Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por distintas formas de entrada”.

El parlamentario fue detenido el martes por agentes del Sebin, tras conocerse su presunta participación en el intento de magnicidio ocurrido el sábado durante el acto del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, donde participaba el presidente venezolano, quien presentó el martes pruebas del atentado en cadena nacional, entre ellas, las declaraciones de Monasterios inculpando al activista del partido Primero Justicia.

“Borges ni Requesens eran parte del plan. Era un plan de militares, conspiradores, que no querían tener ningún contacto con políticos porque desconfían de ellos”, dijo Bayly quien aseguró que estas informaciones fueron dadas os sus fuentes que conocían y no se oponían al ataque contra Maduro.

En su última intervención el diputado Requesens no se calló nada: “A mi Nicolás me va a decir que yo no puedo protestar, manifestar, señalar y hablar duro, que yo no puedo decir que son una parranda de corruptos ligados a los peores crímenes que ha habido en la República”.

Bayly acusó que la dictadura capturó “A los seis implicados los han torturado tanto que han matado a uno de ellos. Los han torturado tanto, que a uno lo han matado, le han puesto descargas eléctricas en los testículos“.