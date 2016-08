Istúriz: Resta liquidar el golpe y abrir las puertas de la prosperidad

“Aquí no va a pasar una barajita repetida, no va a haber golpe de Estado, todos aquellos involucrados por teléfonos, correo electrónico, no nos va a temblar el pulso en meterlos presos”, así lo aseguró este miércoles el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, desde una concentración en Miranda por la paz y el apoyo a la GMAS.

Asimismo aseguró que “cuatro locos ambiciosos no pueden desestabilizar el pueblo, tumbar un Gobierno y acabar con las esperanzas de un pueblo”.

De igual forma, destacó que “los días más difíciles del país ya pasaron y lo que viene es liquidar el golpe de Estado para abrir las puertas de la prosperidad y los avances de la revolución”.