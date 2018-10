Iris Varela entra en disputa con el creador de la cuenta en Twitter Psicovivir

Por medio de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y el psicólogo Alberto Barradas, conocido por su cuenta en Twitter Psicovivir que reúne 189 mil seguidores, fueron protagonistas de una disputa que se hizo tendencia en Twitter.

La ministra respondió a una publicación que hizo el psicólogo, a lo que este no dudo ni un instante en responder. Acá la serie de tuits que fueron publicados por ambos.

Te voy a explicar Iris. Tu tienes poder pero no cultura. El ministerio de salud no puede hacerme nada. No pertenezco a él. Puedes inabilitarme un año vía ministerio de educación pero no más de allí. No soy sociopata, tu si. Yo viviré en democracia, tu caerás presa algún día. https://t.co/xnTnBfxS0B

— Alberto Barradas (@Psicovivir) October 21, 2018