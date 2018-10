Intervención militar en Venezuela amenaza con multiplicar la crisis

La intervención militar en Venezuela dejó de ser una quimera y es ahora una posibilidad, según los más recientes discursos de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien el martes 25 de septiembre, durante su participación en la asamblea de las Naciones Unidas, advirtió que un golpe militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro podría triunfar “rápidamente”.

Es un régimen que francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso”, expresó Trump al reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque, en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General.

Rocío Sanmiguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, detalla que ese escenario sería “devastador”, sobre todo porque las condiciones que impondría en términos de movilización nacional. “El Gobierno nacional ha venido ejecutando prácticas de segregación, que incluso podrían ser peligrosas para quienes sean denominados defendidos de la patria”, comenta.

Sanmiguel explica que Venezuela, en condiciones de no guerra, actuales, y a partir de ese momento, tardaría muchísimos años en reconstruirse. “Pensemos entonces por un momento en lo que significa un país devastado por un conflicto bélico, una ocupación militar, sería un impacto de guerra muy doloroso”, sostiene.

Sin embargo, al referirse al tema militar, en el aspecto técnico, destaca la inversión que la revolución ha realizado por años: “Venezuela cuenta con armas defensivas importantes, en materia de lanza-cohetes, de aviones de combate, de comando, de control de guerra electrónica y en materia de radares móviles de largo alcance”, añade.

Sanmiguel cree que en ese escenario no se debe subestimar el poderío de la Fanb, aunque resalta el diferencial. “Aquellos que han minimizado las capacidades de poder de fuego de Venezuela tienen que observar muy bien lo adquirido entre el 2005 y el 2012, sin embargo, debo aclarar que no hay ecuación posible comparable. Para tener una idea, Estados Unidos gasta apenas en un día de despliegue operacional militar en el mundo, lo que puede gastar Venezuela en todo un año”.

Anarquía

Luis Alberto Buttó, especialista en materia de seguridad y defensa militar, comparte la visión de Sanmiguel. “El análisis no puede predeterminar un resultado, sería una situación de completa anarquía. No se puede señalar que porque un país tenga ventajas comparativas, en relación con otro país, ese país que tiene mayores ventajas comparativas es el que va a triunfar en el conflicto. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, sin embargo, tiene dos décadas en Afganistán, un país con menor desarrollo que Venezuela en estos momentos”.

Para Buttó, el escenario de una intervención multiplicaría el éxodo de venezolanos y recrudecería la crisis. Cuestiona a quienes de manera alegra piden la intervención. “No entiendo como un venezolano puede solicitar una intervención. Los conflictos bélicos tienen enormes pérdidas en materiales y en vidas, vidas no que no solo son de los combatientes, sino también del pueblo no combatiente. Esto le costara décadas de recuperación a Venezuela”.

Buttó refiere que Venezuela tiene su futuro comprometido por el desastre que ha generado 20 años de revolución bolivariana. “Y eso nos va a costar un mundo recomponer cuando este proceso termine. Imagínense que a esas necesidades ya planteadas se le sume la reconstrucción del país producto de un conflicto bélico”.

Para Luis Montes, internacionalista, una posible intervención en Venezuela podría generar de tres a cinco millones de refugiados nuevos que serían un impacto directo para Colombia, Brasil y otros países del área, resalta para la WEB de NTN24.

Sin embargo, considera que se deben tener sobre la mesa “todas las opciones” pero “no se debe de hablar o ponderar esas cuestiones militares porque crean más incertidumbres y eso solo impacta a los países de la región”.