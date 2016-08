HRW: Maduro es responsable de integridad física de Yon Goicoechea

La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch sumó su voz en reproche de la detención del dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea.

A través de su cuenta en Twitter, HWR hace responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro de la integridad física del joven dirigente.

Human Rights Watch además critica que Goicoechea no ha podido tener contacto con sus familias y su abogado desde que fue aprendido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 29 de agosto, según informó su abogado Nizar El Fakih.

“HRW hace responsable al gob de Maduro x integridad física de #YonGoicoechea, quien no ha podido ser visto aún x flia ni abogado”, expresa el organismo en un tuit, compartido también en inglés.

Al respecto, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que el arresto de Goicoechea se debe a que le fueron incautados cordones detonantes para explosivos.

Maduro administration is responsible for physical integrity of #YonGoicoechea who has not yet been seen by his family or lawyer #VZLAcrisis

— HRW Venezuela (@HRW_Venezuela) 31 de agosto de 2016